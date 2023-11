Am 10. November startet ein neuer Börsendienst: Rund-um-die-Uhr-Betreuung in einer limitierten Messenger-Gruppe. Frank Pöpsel, Geschäftsführender Chefredakteur von BÖRSE ONLINE, im Gespräch mit dem Initiator und Tradingprofi Golo Kirchhoff, der ein geniales System entwickelt hat.

Frank Pöpsel: André Kostolany hat gesagt: Bei meinen Spekulationen liege ich zu 49 Prozent falsch und zu 51 Prozent richtig. Von diesem einen Prozent kann ich gut leben. Du behauptest, weit besser zu sein. Wie soll das gehen?

Golo Kirchhoff: Kostolany hatte kein Computersystem. Ich habe ein System entwickelt, das auf Daten zugreift, die sonst nur den ganz großen Playern wie Goldman Sachs und JP Morgan zugänglich sind. Damit bin ich Big Money auf den Fersen.

Kannst du das genauer erklären?

Erstens werte ich die sogenannten COT, Commitment of Traders Reports, aus. Damit kann ich zum einen sehen, wie sich die großen Finanzhäuser und Hedgefonds positionieren. Zum anderen erfahre ich auch, auf welcher Seite Rohstoffproduzenten oder Big Player wie die Schweizer Notenbank stehen — long oder short.

Und was schließt du daraus?

Ich sehe frühzeitig, wohin das große Geld fließt: raus aus dem Aktienmarkt oder rein, raus aus dem Dollar oder rein, raus aus Öl oder Anleihen oder rein. Mein System kann man auf alle 59 Aktien-, Rohstoff-, Edelmetall-, Anleihen- und Währungsmärkte anwenden. Sogar bei Bitcoin funktioniert es.

Und dann springst Du bei den Trends frühzeitig auf und surfst sozusagen auf der Welle des Big Money mit?

Genau

Was wertest du noch aus?

Ich werte die sogenannten SEC-Filings aus. Hier sieht man, auf welche Einzelaktien die großen Jungs springen, weil sie ihre Positionen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC melden müssen. So finde ich neue Aktientitel, die der Mainstream bisher noch nicht auf dem Schirm hat. Auch hier geht es um Schnelligkeit: Je früher du bist, desto länger und höher reitest du die Welle.

Welche Rolle spielt die Technische Analyse?

Aufgrund der Algorithmen und der künstlichen Intelligenz spielt die Technische Analyse eine viel größere Rolle als früher. Algorithmen und KI geben den Trend vor. Mit einer Kombination aus Elliott Waves, Gleitenden Durchschnitten wie EMA und SMA, der Parabolic und Ichimoku habe ich ein System entwickelt, dass die Trends der Algorithmen frühzeitig erkennt.

Und jetzt Butter bei die Fische: Wie viel besser bist Du als Kostolany – wie oft liegst Du richtig?

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Senior Professional Advisor habe ich 2 Jahre lang schon einmal einen Trading-Kanal für Interessierte geführt. Ich habe in der Zeit 385 Titel gehandelt — nur 6 Titel sind nicht aufgegangen.

Am 10. November startest Du Deinen neuen Börsendienst Kirchhoff-System. Was genau erwartet die Abonnenten?

Ich biete ihnen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung in einer limitierten Messenger-Gruppe. Sie bekommen alle Trading-Signale in Echtzeit aufs Handy, damit sie zum richtigen Zeitpunkt ein- und aussteigen. Einmal in der Woche gibt es dann noch einen Report mit allen Trades.

Lieber Golo, wir sind gespannt!

