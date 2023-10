Dieser chinesische Autokonzern ist einer der größten E-Autohersteller der Welt. Eine Studie sieht bei dessen Modell Seal große Kostenvorteile gegenüber Konkurrenten

Auf der diesjährigen internationalen Automobilausstellung IAA Mobility in München waren chinesische Autohersteller stark vertreten. Zum ersten Mal mit dabei: ein ganz besonderes Unternehmen.

Der Konzern hat seinen Hauptsitz in der chinesischen Metropole Shenzhen. Ein paar Träume dürfte sich der Autokonzern bereits selbst erfüllt haben. Das Unternehmen baut erst seit 2005 Autos. Mittlerweile sind die reinen Verbrennerfahrzeuge nicht mehr im Programm. Der Konzern stellt nur noch Plug-in-Hybride und reine Elektroautos her. Er ist Chinas Nummer 1 bei Elektroautos und einer der größten E-Autohersteller der Welt. Im ersten Halbjahr 2023 hat der Konzern auf dem chinesischen Heimatmarkt VW als absatzstärkste Automarke abgelöst und damit die jahrzehntelange Marktführerschaft von Volkswagen in China beendet.

Um welches spannende Unternehmen es sich dabei handelt und wie groß die Konkurrenzgefahr für Tesla ist, das lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro

Weitere Themen im Heft:

Die Ökostrom-Illusion

Wind- und Solarstrom bringen ein neues Wirtschaftswunder, glaubt der Kanzler. Die Zahlen sprechen eher dafür, dass Deutschland sein blaues Wunder erleben wird (S.24)

Besser und günstiger

Der chinesische Autokonzern BYD ist einer der größten E-Autohersteller der Welt. Eine Studie sieht bei dessen Modell Seal große Kostenvorteile gegenüber Konkurrenten (S.60)

Entspannt verdienen

Der Traum vom passiven Einkommen kann zur Realität werden. Bei einem cleveren ETF auf den Nasdaq 100 Index locken zwölf Prozent Ausschüttungsrendite (S.64)

Scholz & Friends

Megatrend sichere Lieferketten: Niemand will mehr von (zweifelhaften) Ländern oder Lieferanten abhängen – Firmen fertigen mehr im Heimatland oder bei Freunden (S.66)

Auswahl aus der Vielfalt

Auch 2024 wird die gesetzliche Krankenkasse teurer. Viele Versicherte können wechseln. €uro hat getestet, welche Kassen ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen (S.102)

