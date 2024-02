Der Krypto-Broker Bitpanda aus Österreich ist Testsieger 2023/2024 im BÖRSE-ONLINE-Krypto-Plattformen-Vergleich. Der offizielle Krypto-Partner des FC Bayern München setzte sich gegen 4 weitere im deutschen Markt tätige Krypto-Broker und -Banken durch. Bewertet wurden die Anbieter in den Kategorien Sicherheit, Konditionen, Produktangebot und Service.

Bitpanda hat die Experten überzeugt. Der Bafin-lizensierte Broker wurde im BÖRSE-ONLINE-Vergleich als beste Krypto-Plattform 2023/2024 ausgezeichnet. Mit über 300 Kryptos und über 2.000 Aktien, ETFs und Rohstoffen bietet er seinen Kunden die größte Produktpalette an. Darüber hinaus setzt der Anbieter sehr hohe Maßstäbe beim Thema Sicherheit und Verschlüsselung. Zwei weitere Pluspunkte sind außerdem die Bitpanda-Kreditkarte und die Möglichkeit, per Sparplan in Kryptowährungen zu investieren.

An zweiter Stelle und somit Top-Broker wurde Coinbase, eine der größten Krypto-Börsen in den USA. Die Plattform eignet sich bestens für Einsteiger, die einen einfachen Zugang zu Kryptowährungen suchen.

Hier geht’s zum Gesamt-Ranking der 5 Krypto-Plattformen im BÖRSE-ONLINE-Vergleich.

So wurde getestet

Im Auftrag von BÖRSE ONLINE haben die Experten von intas.tech im deutschen Markt tätige Krypto-Plattformen für Retail-Investoren bewertet. Am Test teilgenommen haben Bison, Bitpanda, Coinbase, Justtrade und Scalable Capital. Die Anbieter haben einen detaillierten Fragebogen mit 27 Fragen beantwortet. Darüber hinaus hat intas.tech für die Beantwortung ausgewählter Fragen zusätzliche Onlinerecherchen und einen Praxistest durchgeführt.

Zum BÖRSE-ONLINE-Vergleich

