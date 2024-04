Summen in Billionenhöhe fließen in den Bau und Betrieb von Flughäfen, Tunneln, Straßen, Rechenzentren sowie den klimafreundlichen Umbau der Industrie. Dies ermöglicht Anlegern erstklassige Investitionschancen.

Der Markt für Infrastrukturprojekte in Europa ist gigantisch. Allein zwischen 2020 und 2027 sollen in Projekte wie den Fehmarnbelt-Tunnel etwa 920 Milliarden bis 1,1 Billionen Euro fließen, schätzen Analysten des Börsendienstes Bloomberg, die zahlreiche Studien ausgewertet haben.

Was treibt diesen Markt weltweit, nicht nur in Europa an?

Der Verkehr und die Menge der transportierten Güter nehmen beständig zu. Vielerorts und nicht nur in Europa sind Straßen, Tunnel oder Brücken in marodem Zustand. Investitionen sind dringend geboten, unabhängig von der Konjunkturentwicklung. Ansonsten wird die Wirtschaftsleistung eines Landes oder einer Region gebremst und die Attraktivität als Wirtschafts- und Lebensraum sinkt. Dringend notwendig ist auch der Aus- und Neubau der digitalen Infrastruktur wie Mobilfunknetze, Glasfaser und Rechenzentren.

6 Top-Infrastruktur-Aktien

Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger ist dank des hohen Bedarfs an Infrastrukturprojekten inzwischen auf Erfolgskurs. Im September 2023 beendete der Konzern seine langer Abstinenz und übernahm von der Stork-Gruppe, einer Tochter des US-Konzerns Fluor, Einheiten der mechanischen und elektrischen Instandhaltung in der Benelux-Region. Bilfinger ist in diesem Segment noch nicht stark vertreten. Beim Umbau von Anlagen für mehr Effizienz und geringere CO2-Emissionen in den Branchen Energie, Chemie und Petrochemie, Pharma, Biopharma, Öl und Gas sei Bilfinger jedoch bereits eine „treibende Kraft“, so der Vorstandsvorsitzende Thomas Schulz. Aktionäre freuen sich bei dieser Aktie über eine Dividendenrendite in Höhe von 4,8 Prozent.

Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield Asset Management hingegen ist ein Schwergewicht bei Infrastrukturprojekten. Mit erneuerbaren Energien, Private Equity, Immobilien und Finanzierungen verwaltet Brookfield insgesamt 850 Milliarden Dollar. Zu Jahresbeginn legten die Kanadier mit 28 Milliarden Dollar den größten Infrastrukturfonds der Branche auf. Aktuell sammeln sie zudem 25 Milliarden Dollar für zwei Clean-Energy-Beteiligungsfonds ein: Geld von Investoren und Pensionsfonds, das in den klimafreundlichen Umbau verschiedener Industriezweige fließen soll.

