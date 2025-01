Den Euro für 50 Cent einkaufen – der Traum jedes Anlegers. Die Gewinnchancen dieser 25 Aktien sind enorm



Die Nachricht schlug am Montag ein wie eine Bombe. Deepseek, ein chinesisches Start-up, hat eine KI entwickelt, die deutlich weniger Energie und deutlich weniger Speicherplatz benötigt als die Modelle von Microsoft und Co. Vorbei der Techvorsprung der USA? Vorbei der große Energiebedarf? Vorbei der Bedarf an Cloud-Lösungen? Die Börse rätselt noch, ob die chinesische KI wirklich alles hält, was sie verspricht. Doch eines steht schon fest: Die Techrally hat einen Dämpfer bekommen.



Günstige Aktien sind gefragt. BÖRSE ONLINE hat sich daher auf die Suche gemacht — nach vernachlässigten Werten, die durch die KI-Euphorie in Vergessenheit geraten sind, sich aber bald eindrucksvoll zurückmelden könnten. Diesen Comeback-Kandidaten hat die Redaktion in einer exklusiven Analyse nachgespürt. Dafür haben wir zunächst alle Aktien aus Europa, den USA und Japan nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) sortiert. Liegt diese Kennzahl unter eins, deutet das auf eine Unterbewertung hin. In der Aktie steckt mehr Substanz, als der Kurs aussagt. (…)



Allerdings ist ein niedriges KBV allein noch keine Garantie für steigende Kurse. Firmen, die unter ihrem Buchwert gehandelt werden, haben in aller Regel Probleme. Fallen im operativen Geschäft Verluste an und müssen neue Schulden aufgenommen werden, wird Jahr für Jahr Buchwert vernichtet. Daher war für den Auswahlprozess entscheidend, dass sich die Ertragslage verbessert, sprich: mindestens in diesem und dem nächsten Jahr mit steigenden Gewinnen zu rechnen ist.

Eine Sonderrolle nimmt dabei Japan ein. Um die Konjunktur anzukurbeln, hat die dortige Regierung im Herbst 2024 börsennotierte Unternehmen verpflichtet, unbotmäßig hohe Cashreserven zu reduzieren und — idealerweise durch Investitionen — in Produktivkapital zu verwandeln. Japanische Manager sind traditionell sehr risikoavers und bauen hohe Rücklagen auf, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. Wenn sie vor Investitionen zurückschrecken, können sie nach dem neuen Gesetz das Geld auch an die Aktionäre verteilen, entweder durch Aktienrückkäufe oder höhere Dividenden. Jede dieser Varianten ist gut für Anleger, weshalb wir auch vier Japan-Schnäppchen vorstellen.



Der Löwenanteil aber entfällt auf deutsche Aktien, ein klares Indiz, dass die Bewertungen hierzulande besonders günstig sind — mit entsprechenden Chancen, denn alles Negative ist schon eingepreist.

Lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, welche Aktien die Redaktion herausgefiltert hat.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Da geht noch mehr

Wie der weltweit größte Rückversicherer trotz des Großschadens durch die Brände in Los Angeles auf Rekordkurs bleiben will und warum höhere Dividenden wahrscheinlich sind (S.30)



Weichen wieder auf Wachstum

Dieser Bahntechnikspezialist profitiert von milliardenschweren Aufträgen bei der Bahninfrastruktur und befindet sich wieder auf Wachstumskurs. Die Aktie ist attraktiv bewertet und hat Aufholpotenzial (S.32)



Profitieren vom starken US-Dollar

Die weiter anhaltende Schwäche des Euro gegenüber der US-Währung schafft für Unternehmen aus Europa mit Präsenz in Amerika zusätzliche Chancen. Wir stellen acht Gewinner vor (S.36)



Radikal-Reformer

Man liebt ihn oder man hasst ihn. Präsident Javier Milei kennt beim Umbau Argentiniens kein Pardon. Mit vielen schmerzhaften Folgen für die Bevölkerung. Doch neueste Zahlen könnten ihm mit seiner Rosskur recht geben. Der IWF lobt die Fortschritte und an der Börse läuft es (S.42)



Umstrittene Memecoins

Fragwürdige Memecoins aus dem Trump-Umfeld belasten den Kryptomarkt (S.56)

