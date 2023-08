Die Zahlen die der weltgrößte Hersteller von Landmaschinen jüngst zum dritten Quartal seines Geschäftsjahres präsentiert hatte, waren wieder einmal deutlich besser ausgefallen, als Analysten es prognostiziert hatten

Der Umsatz von Deere & Co wuchs im dritten Quartal um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 15,8 Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen von 14,12 Milliarden Dollar damit deutlich. Und auch der Nettogewinn legte von 1,88 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf 2,98 Milliarden Dollar zu, was ebenfalls viel mehr als die Analystenschätzung war. Deere-Chef John C. May erhöhte entsprechend die Prognose und erwartet nun für das Gesamtjahr einen Nettogewinn zwischen 9,75 bis 10 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte Deere 7,13 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Die Gewinnsituation bei Landtechnikern hat sich deutlich verbessert, da sie zum einen höhere Preise durchsetzen konnten, aber auch weil Maschinen immer mehr mit digitalen Funktionen ausgestattet werden, die höhere Margen bringen. Gerade weil durch den Klimawandel die Anbauflächen nicht mehr ausgeweitet werden können, müssen die Geräte die weiter steigende Nachfrage bei Agrargütern durch höhere Produktivität und neue Funktionen ausgleichen. Und die Landwirte rund um den Globus setzen auf die neue Technik, lassen sich mit ihr doch Personalkosten oder der Aufwand für Dünger und Treibstoff reduzieren.

6 Profiteure des Megatrends

