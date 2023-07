Sie möchten Geld ansparen, auf das Sie jederzeit zurückgreifen können und das gleichzeitig ordentlich verzinst wird? Mit dem Tagesgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE finden Sie die besten Angebote.

Top-Zinsen einfahren und trotzdem flexibel sein: Das war lange Zeit nicht so einfach, denn selbst die besten Anbieter zahlten in den vergangenen Jahren weniger als 0,5 Prozent Zinsen auf Tagesgeld. Das hat sich nun geändert. Die Zinsen steigen wieder stetig und sind aktuell auf einem Höhepunkt von 3,73 Prozent. Bei dem richtigen Anbieter können Sie als Tagesgeld-Nutzer von den hohen Zinsen profitieren.

Neben dem Zinssatz ist es bei der Auswahl der Bank jedoch auch besonders wichtig, auf einen vertrauensvollen Anbieter zu setzen. So sollten Sie sich nicht nur allein von hohen Lockzinsen ködern lassen, auch die Bonität der Bank ist ein wichtiges Kriterium. Zudem sollten Sie darauf achten, dass die Einlagesicherung der EU in Höhe von bis zu 100.000 Euro greift. Hört sich kompliziert an? Ist es aber nicht. Mit dem BÖRSE ONLINE-Vergleichsrechner finden Sie ganz einfach den Anbieter mit den besten Konditionen.

Jetzt vergleichen und Top-Zinsen sichern

Da sich die Konditionen der Anbieter stark unterscheiden, hat BÖRSE ONLINE den Tagesgeld-Vergleichsrechner aufgesetzt. Ausgehend von Ihrem persönlichen Anlagebetrag und Ihrer gewünschten Anlagedauer finden Sie die Bank, die für Sie die besten Konditionen bietet. Zusätzlich können Sie bei Bedarf noch nach dem Kriterium Einlagensicherung filtern. So können Sie ganz einfach und schnell Ihr Geld vermehren.

Jetzt Konditionen vergleichen und die besten Zinsen sichern!

Neben den klassischen Banken bieten auch die Autobanken Tagesgeldkonten an. Doch aufgepasst: Die Konditionen unterscheiden sich auch hier von Bank zu Bank. Beispielsweise werden die Zinsen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gutgeschrieben, was den Zinseszinseffekt beeinflusst. BÖRSE ONLINE hat die Top-3-Autobanken für Tagesgeldzinsen für Sie recherchiert. Diese Anbieter führen das Feld an: die Renault Bank direkt mit aktuell 3,3 Prozent, die Opelbank mit 3,1 Prozent und die VW Bank mit ebenfalls 3,1 Prozent Zinsen. Ein Blick auf die Angebote der Autobanken lohnt sich also in jedem Fall.

Lassen Sie sich die Zinsen aufs Tagesgeld nicht entgehen. Die BÖRSE ONLINE-Redaktion empfiehlt, mindestens drei Monatsgehälter als Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto zu sparen. Zusätzlich können Sie Geld, welches Sie in nächster Zeit investieren möchten, zwischenparken und dabei eine attraktive zusätzliche Rendite einfahren. Worauf warten Sie noch?

Zum Vergleichsrechner