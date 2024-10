Investieren mit Schutzfaktor: Robuste Unternehmen mit langfristiger Erfolgsgeschichte sichern Anleger ab und schaffen Werte



Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt, die Wahl in den USA, die China-Schwäche — es gibt gerade einige Gründe, weshalb mancher Anleger mäßig zuversichtlich nach vorn blickt. Unsicherheit scheint allgegenwärtig, zumal in der Geopolitik, aber auch, was die Konjunktur der weltgrößten Wirtschaftsnation USA anbelangt, deren Börse an der New Yorker Wall Street die Kurse in Frankfurt maßgeblich beeinflusst.



Also lieber alles auf Vorsicht und Festgeld? Das wäre unklug. Unsicherheit war immer schon ein permanenter Begleiter langfristiger Investoren. Vor allem aber bringen Aktien nachweislich die höchste Rendite unter allen Anlageklassen. (…)



Dennoch haben viele Privatanleger ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Niemand möchte mit ansehen, wie die Basis der Altersvorsorge Schiffbruch erleidet, kurz bevor man sie braucht. €uro hat sich deshalb auf die Suche nach Aktien gemacht, die Krisenschutz bieten. Grundlage unserer umfassenden Recherche nach den sichersten Aktien der Welt war ein Katalog fundamentaler Kriterien. Nach diesem analysierten wir insgesamt 3.580 Titel aus den USA und Europa. Das war Basis unserer Auswahl in drei von fünf Ansätzen: den Dauerläufer-, den supersicheren und den Burggraben-Aktien. (...)



Weitere Themen im Heft:

Deflation in China – bald auch bei uns?

Sinkende Preise werden nach dem Inflationsschock von 2022/23 gern gesehen. Doch im Extremfall können sie in einen Teufelskreis führen. Kann China dieses Problem zu uns exportieren? (S.26)



Klein, solide & sehr billig

Immer wieder liegt die Bewertung dieser Aktie am Boden. Wer aber zu den tiefen Konditionen früher eingestiegen war, hat sein Geld zumindest verdoppelt (S.56)



Weltspitze aus Deutschland

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Wir haben unseren Blick einmal auf eine Stärke des Landes gelenkt: Unternehmen, die in ihrem Bereich global führend sind (S.58)



Die richtige Gold-Dosis

Es ist die ultimative Vermögensversicherung und erreicht Rekord auf Rekord. Doch wie hoch sollte der optimale Edelmetallanteil im Depot sein? (S.64)



Gesundheit zur Wahl

Versicherte können zwischen gesetzlichen Krankenkassen wechseln. €uro hat getestet, welche Kassen ihren persönlichen Bedürfnissen am meisten entsprechen (S.100)



