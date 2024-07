KI, Robotik und Co sorgen für gigantisch schnell wachsende Tech-Zentren auf der ganzen Welt. Und eins haben alle gemeinsam: Sie brauchen Strom. Doch drohende Versorgungslücken könnten für massive Blackouts sorgen – und dann profitieren ganz bestimmte Assets.

Die jüngsten Berichte zeigen, dass die Gefahr von Blackouts sowohl in Europa als auch in Nordamerika stetig wächst. Von großflächigen Stromausfällen im Westbalkan bis hin zu stundenlangen Blackouts in Ecuador – die Anzeichen für eine unsichere Energiezukunft mehren sich.

Rechenzentren, die wahren Mega-Stromfresser, treiben den Energiebedarf zusätzlich enorm in die Höhe. Ein einziges Rechenzentrum für generative KI kann eine Kapazität von 250 Megawatt benötigen – das ist mehr als das 20-Fache eines herkömmlichen Zentrums. Der Ausbau der Stromnetze kann mit diesem exponentiellen Wachstum nicht Schritt halten.

Doch bestimmte Assets und Branchen könnten in so einem Mega-Szenario überzeugen. Und ganz vorn mit dabei ist Silber. Die Nachfrage nach Silber wird steigen – und zwar nicht nur aufgrund seiner traditionellen Rolle als Wertaufbewahrungsmittel, sondern auch wegen seiner Bedeutung in der wachsenden Technologie- und Energiewirtschaft. Welche Rohstoff-Aktien und Titel aus anderen Branchen nicht in Ihrem Depot fehlen sollten, lesen Sie im aktuellen Aktien-Report „Blackout“ von André Fischer.

