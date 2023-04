Hoppla, diese Investments haben es echt in sich: spannende Aktien, zinsstarke Bonds und souveräne Indexpapiere: Geldanlagen mit Wow-Effekt



Hätten Sie gewusst, dass an der Börse immer wieder überraschende Investments aufploppen? Also beispielsweise Aktien, die gemessen an ihren fundamentalen Kennziffern so günstig sind, dass sie als veritable Schnäppchen durchgehen. Oder aber dass es Aktien gibt, die laut Analysten die Chance haben, sich innerhalb eines Jahres zu verdoppeln? Klar, solche Überraschungen liegen nicht gerade überall herum. Aber wer tief in den Datenbanken gräbt, wird fündig.

€uro hat sich auf die Suche nach solchen Investments gemacht. Dabei hat die Redaktion aber nicht auf den Zufall gesetzt, sondern ist ganz analytisch vorgegangen. Als Aktienuniversum wurden europäische und US-Aktien definiert. Die entsprechenden Indizes waren zum einen der Stoxx 600, der die 600 größten europäischen Unternehmen abbildet — und das nicht nur aus dem Euroraum, sondern aus ganz Europa, also auch unter Einschluss etwa von Aktien aus Großbritannien oder der Schweiz. Zum anderen wählte €uro für US-Aktien den S&P 500 aus, der den US-Aktienmarkt in seiner ganzen Breite abbildet.

Dieses Universum wurde dann in der Datenbank des Wirtschaftsdienstes Bloomberg nach diversen Kriterien wie etwa Bewertungskennzahlen oder Analystenschätzungen durchforstet. Die gefundenen Werte werden nachfolgend vorgestellt. Abgerundet werden die Investmentideen durch den MSCI World, ein spannendes DAX-Zertifikat, das fast immer gewinnt, und zinsstarke Anleihen, die Festgeld ziemlich alt aussehen lassen.



Weitere Themen im Heft:

Zunehmend stürmisch

Trotz steigender Prämien in der Rückversicherung beschleunigt der Klimawandel den Wandel der Branche. Wer verliert – und wer die Sieger sind (S.52)



Das Super-Sicher-Depot

Ein einfaches Depot mit gerade mal sieben Positionen, das seit 1997 nur in einem Jahr im Minus war und den S & P 500 abhängt – das geht nicht? Geht doch! (S.58)



Abwärtsspirale umgehen

Zinserhöhungen führen trotz steigender Mieten zu sinkenden Objektpreisen. Wie Anleger bei Immobilienbeteiligungen jetzt klug handeln (S.62)



Düstere Wolken

Die Schweizer Bank UBS muss die Credit Suisse übernehmen. Bei der Deutschen Bank sind Anleger nach wie vor skeptisch. Lohnt der Kauf von Bankaktien etwa gerade jetzt? (S.68)



Test: Deutschlands Beste Bank

Die Finanzwelt bebt, Sparer sollten ihre Konten diversifizieren. Deutschlands größter Bankentest zeigt, wo die besten Zinsen und das optimale Angebot winken (S.94)



