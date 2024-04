Die größte Demokratie der Welt wählt ab dem 19. April bis Ende Mai ein neues Parlament. Rund eine Milliarde Wähler sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Investoren hoffen, dass der seit mittlerweile zehn Jahren amtierende Premierminister Narendra Modi erneut den Auftrag zur Regierungsbildung erhält.

Sein wirtschaftsfreundlicher Kurs sorgt für hohe Wachstumsraten. Im vergangenen Jahr legte das Bruttoinlandsprodukt Indiens um 7,7 Prozent zu, für 2024 wird ein Plus von knapp 7 Prozent prognostiziert. Der Boom spricht für eine Fortsetzung der guten Entwicklung der Börse in Mumbai. In den vergangenen 3 Jahren kletterte der MSCI India um 51 Prozent nach oben.

Deutlich besser noch als der indische Leitindex schlug sich der 506 Millionen Euro schwere Jupiter India Select (ISIN: LU0946219846). Der von Avinash Vazirani gemanagte Fonds vermehrte das Kapital der Anleger in 3 Jahren um 103 Prozent. Vazirani setzt derzeit vor allem auf Bankwerte wie die State Bank of India. Hoch gewichtet sind auch Unternehmen aus der Energiebranche wie Hindustan Petroleum. Die zum Teil bereits hohen Bewertungen stören Vazirani nicht. Er rechnet mit anhaltend positiven Ergebnisüberraschungen.

