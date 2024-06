Am vergangenen Dienstag haben Nvidia-Aktien erstmals den Börsenwert von Apple und Microsoft überflügelt – alle 3 sind nun rund 3 Billionen US-Dollar wert. Die Nvidia-Rally hat auch den iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF (ISIN: IE00BP3QZ825) angeschoben.

Mit diesem weltweiten Momentum-ETF können Anleger in die 350 Aktien aus dem MSCI World Index investieren, die in den vergangenen 6 und 12 Monaten am besten gelaufen sind. Derzeit rangieren die Aktien von Nvidia, Broadcom und Amazon dort auf den ersten 3 Plätzen und machen zusammen rund 17 Prozent vom Portfolio aus. In Deutschland ist der Momentum-ETF unter anderem in SAP, Siemens und Rheinmetall investiert.

Jede Woche Zinsideen, Fondsideen, Steuertipps und vieles mehr – im €uro Finanz-Newsletter

Clevere Anlage- und Zinsideen finden Sie regelmäßig im €uro Finanz-Newsletter. Abonnieren Sie jetzt den €uro Finanz-Newsletter und erhalten Sie jeden Freitag wissenswerte Finanzinformationen – und noch viel mehr – kostenlos in Ihr Postfach.

Mit dem €uro Finanz-Newsletter erhalten Sie pünktlich zum Wochenende wichtige Tipps für Ihre Finanzentscheidungen. So können Sie Ihr Geld einfach und intelligent anlegen.

Themen des aktuellen €uro Finanz-Newsletters:

• Top-Zins aus Liechtenstein

• Flotte 19 Prozent mit Porsche

• Steuerfreie Dividende: Dieser SDAX-Wert schüttet bald ohne Abzug aus

• Gute Reise mit der richtigen Karte: Kreditkarten im Test

Melden Sie sich jetzt für den €uro Finanz-Newsletter an und sichern Sie sich Ihr Geschenk.

Hier anmelden