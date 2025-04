Donald Trump lässt die Börsen erst bluten und dann jubeln. Mit der richtigen Strategie meistern Anleger den Wahnsinn

Erst schickte Donald Trump die Börsen weltweit tagelang auf Talfahrt, dann verkündete der US-Präsident am Mittwoch keine 24 Stunden nach Inkrafttreten der Zölle eine 90-tägige Pause. Der überraschende Schritt sorgte für Feierlaune bei den Anlegern. Der marktbreite US-Index S&P 500 schoss daraufhin um mehr als 9,5 Prozent nach oben und verbuchte den dritthöchsten Tagesgewinn seit dem Zweiten Weltkrieg. Der technologielastige Nasdaq Composite legte sogar um mehr als zwölf Prozent zu und fuhr damit das zweithöchste Plus binnen eines Handelstags in seiner Geschichte ein. Doch gerade der Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass damit ein Ende der Abwärtsbewegung keinesfalls sicher ist. Der erfolgreichste Tag in der Geschichte des Nasdaq (plus 14,2 Prozent) fällt mit dem 3. Januar 2001 mitten in das Platzen der Dotcom-Blase.



Insbesondere in einem unsicheren Umfeld wie dem aktuellen kommt bei vielen Anlegern der Wunsch nach Stabilität und einer damit einhergehenden Ruhe auf. Dann rücken sogenannte Low- oder Minimum-Volatility-ETFs in den Fokus. Sie haben zwar den Haken, dass sie auch in Aufwärtsbewegungen weniger dynamisch laufen, versprechen dafür aber in die entgegengesetzte Richtung einen gewissen Puffer.



Der Steuerhammer fällt doch nicht

Die Abgeltungsteuer wird nicht erhöht. Worauf sich CDU/CSU und SPD geeinigt haben (S.6)



Zurück zu den Wurzeln

Dieser Konzern wandelt sich zum reinen Reifenhersteller. Nach der Autoteilesparte trennen sich die Niedersachsen vom Kunststoffgeschäft (S.7)



Absatz steigt überraschend

Bei diesem deutschen Autobauer führen Sondereffekte im ersten Quartal zu Gewinneinbruch. Jahresziele jedoch bestätigt. Absatzboom bei E-Modellen (S.8)



Versandriese reagiert auf Trump

Im Handelskrieg mit China koppelt sich dieses Unternehmen von den ersten Händlern aus dem Reich der Mitte ab (S.16)



Sturmfest und krisensicher

Strom, Wasser, Gas, Abfall: Ohne diese Basics läuft nichts in Industriestaaten. Diese Aktien sind daher in Krisen gefragt, zumal US-Zölle diese europäischen Werte kaum betreffen (S.42)

