Eine neue Bank mit deutscher Einlagensicherung tritt jetzt wieder ganze vorn beim Zinsrennen an. Ab sofort werden Sparern hier 4,0 Prozent Zinsen geboten. Das müssen Sie jetzt wissen und darum sollten Sie schnell handeln.

Die Bank of Scotland ist mit einem neuen Angebot zurück an der Spitze im Zinsrennen. Das Geldhaus mit deutscher Einlagensicherung bietet Kunden jetzt bis zu 4,0 Prozent Zinsen. Allerdings müssen Sparer schnell handeln und diese Punkte beachten:

Nächste Bank bietet 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen

Denn vom 02.10. bis 29.12. werden Sparer 4,0 Prozent Zinsen bestehend aus 2,5 Prozent Basis- und 1,5 Prozent Bonusverzinsung erhalten, wie die Bank am Montag mitteilte. Diese Aktion richtet sich dabei an Neukunden, welche bis zum 25.09. ein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland eröffnen und auch gleich mindestens 1000 Euro einzahlen.

Dafür erhält man allerdings auch mit die höchsten Zinsen im Markt neben der C24 (mehr zum Angebot gibt es hier) und der FollowMyMoney Bank (mehr zu dem Angebot gibt es hier).

Jedoch können auch Bestandskunden von der Aktion profitieren. Hierzu müssen nur 1000 weitere Euros auf das Tagesgeld-Konto bis zum 25.09. eingezahlt werden.

Jetzt schnell sein bei dem neuen Tagesgeld-Angebot?

Lohnt sich also das kurzfristige Tagesgeld-Angebot der Bank of Scotland? Definitiv.

Denn die Bank bietet sehr hohe Zinsen und das sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Zudem unterliegen auch hier die Gelder der Deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro, wobei die Bank of Scotland sogar Einlagen bis 500.000 Euro verzinst. Letztere fallen dann allerdings unter den Versicherungsschutz der Bank.

Dementsprechend kann es sich also durchaus lohnen sein Geld hier bis zum Ende des Jahres zu parken. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt dann auch die Zinsgutschrift.

