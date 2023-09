Seit Jahresbeginn ist der Ölpreis im Minus, die OPEC+ will nun höhere Preise durchsetzen. Mit diesem Optionsschein befeuern Sie Ihr Depot.

Die Aktienmärkte spekulieren derzeit auf ein Soft Landing der Wirtschaft in den USA. Rezessionsängste sind in den Hintergrund getreten. Ob DAX, Dow, S & P 500 oder Nasdaq: Sämtliche Indizes sind im Plus. Nur der Ölpreis hinkt mit einem Minus von 10 Prozent seit Jahresbeginn hinterher. Hinzu kommt: „Wenn die Fed ihre Zinserhöhungen bald stoppt, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Ölpreis gut performt“, prognostizieren die Experten der Investmentbank JP Morgan. Ein Blick auf die Vergangenheit gibt ihnen recht: Seit 1988 folgte der letzten Zinsanhebung eines Erhöhungszyklus stets ein Ölpreisanstieg.

Nicht zuletzt unterstützen auch die Maßnahmen der OPEC+ den Anstieg des Preises. Das Kartell kämpft mit allen Mitteln für höhere Ölpreise. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters sank die Opec-Ölproduktion im Juli, als Saudi-Arabien zum ersten Mal weniger Öl pumpte, um 840.000 auf 27,34 Millionen Barrel pro Tag. Das ist der niedrigste Stand seit September 2021.

Gewinne in jeder Marktphase

In seinem Börsenbrief Die Derivate-Strategie setzt Börsenexperte Stefan Mayriedl auf einen Brent-Oil-Capped-Call. Diesen Schein hat er vor gut 6 Wochen in sein Echtgeld-Depot aufgenommen. Stand heute (06. September) ist der Wert im Depot um knapp 37 Prozent gestiegen.

Profitieren auch Sie von Stefan Mayriedls Total-Return-Ansatz. Mit dieser Strategie kann durch den geschickten Einsatz von Bonus-Cap-Zertifikaten, Capped-Optionsscheinen und Inline-Optionsscheinen in jeder Börsenphase Rendite erzielt werden.

Die Derivate-Strategie im 3-Monats-Abo testen

Der Börsendienst von Stefan Mayriedl erscheint alle zwei Wochen als ausführlicher PDF-Report mit den aktuellsten Empfehlungen. Hinzu kommen eine DAX-Chartanalyse mit maßgeschneiderter Anlageidee, drei aktuelle Top-Picks und E-Mail-Updates zu bisherigen Empfehlungen. Kern der Derivate-Strategie ist dabei das 20.000-Euro-Derivate-Echtgeld-Depot, über dessen Entwicklung Stefan Mayriedl auch per E-Mail oder SMS informiert.

Steigen Sie noch heute ein und verpassen Sie keinen Trade im Echtgeld-Depot. Den Börsenbrief können Sie jetzt auch im 3-Monats-Probeabo testen.

Jetzt einsteigen