Der iPhone-Konzern macht mittlerweile die Hälfte des Aktienportfolios aus – und die starke Kursentwicklung verhilft der Beteiligungsgesellschaft zum besten Quartal der Firmengeschichte





Die Zinswende, ein starkes Versicherungsgeschäft und die Erholung der Apple-Aktie haben Berkshire Hathaway ein Rekordquartal beschert. Unterm Strich wies die Beteiligungsgesellschaft von Börsenlegende Warren Buffett für den Zeitraum von Anfang April bis Ende Juni einen Nettogewinn von 35,9 Milliarden US-Dollar aus.

Beim operativen Ergebnis, das die direkt gehaltenen Beteiligungen erwirtschaften, sah es jedoch eher gemischt aus. Als Sorgenkind erwies sich das Eisenbahngeschäft, dessen operativer Gewinn um 24 Prozent einbrach. Doch Buffett kann das verschmerzen, denn die Erträge werden weiter vor allem von der Apple-Kursentwicklung abhängen. Die Aktie, die im zweiten Quartal um 17 Prozent zulegte, ist in Berkshires 353 Milliarden Dollar schwerem Aktienportfolio mittlerweile mit 50 Prozent gewichtet — ein Klumpenrisiko, allerdings ein vertretbares.





Gemeinsam auf Rekordkurs

Fondsmanager Dominikus Wagner rechnet vor: Mit drei Billionen US-Dollar liegt der Börsenwert von Apple aktuell um rund 60 Prozent höher als der aller 40 DAX-Unternehmen. Allerdings erwirtschaftete der Konzern 2022 mit 111 Milliarden Dollar auch einen doppelt so hohen freien Cashflow wie der gesamte DAX. Gleichzeitig verfüge Apple über einen Nettokassenbestand von 57 Milliarden Dollar, während die 40 DAX-Unternehmen insgesamt Hunderte Milliarden Euro an Schulden mit sich herumschleppen würden. Berkshires eigener Geldspeicher ist noch praller gefüllt als der von Apple. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 147 Milliarden Dollar.

