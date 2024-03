Enttäuschende Quartalszahlen schicken die Aktie am Mittwoch auf Talfahrt

Zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Nettogewinn waren nicht genug, die BYD-Aktie sackte am Mittwoch nach Vorlage der Quartalszahlen ab. Der Markt hatte schlicht mehr erwartet, und das rasante Wachstum der letzten Zeit flacht ab. Im 4. Quartal 2023 setzte der chinesische Autobauer 180,04 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 23 Milliarden Euro) um. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ist das ein Plus von rund 15 Prozent.

Der Anstieg des Nettogewinns von 19 Prozent auf 8,67 Milliarden Yuan ist gleichbedeutend mit dem geringsten Wachstum in einem Quartal seit gut 2 Jahren. Im gesamten Geschäftsjahr summiert sich der Umsatz von BYD damit auf 602,3 Milliarden Yuan und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Deren Konsens hatte bei 618,6 Milliarden Yuan gelegen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Gewinn des Unternehmens. Statt der vom Markt prognostizierten 30,89 Milliarden Yuan verdienten die Chinesen 30,04 Milliarden Yuan.

Enttäuschende Zahlen: Chinas Elektroautomarkt verliert an Fahrt

Die verfehlten Erwartungen liegen vor allem an 2 Entwicklungen: Das Wachstum des chinesischen Markts für Elektroautos hat sich zuletzt deutlich verlangsamt. Lag dieses 2022 noch bei satten 74 Prozent, ist es im vergangenen Jahr auf 21 Prozent zurückgegangen.

