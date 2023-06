Dieses Unternehmen nimmt sich den Gefahren der neuartigen Cyberattacken an – und bietet Ihrem Depot dabei nicht nur gewaltige Chancen, sondern auch noch Sicherheit. So viel Wachstum ist noch drin

Technologischer Fortschritt birgt neben den positiven Aspekten auch gewaltige Gefahren für Cyberattacken. Theoretisch können sich Kriminelle in Krankenhäuser hacken, in Flugzeuge, Atomkraftwerke. Laut Cybersecurity Ventures soll der Welt bis 2025 ein Schaden von 10,5 Billionen Dollar entstehen. Doch keine Panik: Genauso schnell, wie die Gefahren steigen, so schnell wachsen auch die Lösungen. Cybersecurity-Firmen können daher enorm profitieren. Laut Fortune Business Insights soll der Markt bis 2030 jedes Jahr fast 14 Prozent wachsen. Da entsprechende Lösungen unverzichtbar sind, gelten Cybersecurity-Aktien unter Tech-Werten oft als die sicherste Wahl.

Einer der größten Profiteure sticht gegenüber seinen Konkurrenten hervor: Das Unternehmen ist bereits seit einigen Jahren profitabel und vor allem für sein Bedrohungsmanagement bekannt, mit dem sich Nutzer vor Onlinebedrohungen schützen können. Der hochmoderne Konzern setzt zudem KI ein, um täglich über 100 Milliarden Ereignisse zu analysieren. Zu den Kunden zählen Regierungsbehörden sowie einige der größten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen glänzt mit hervorragendem Wachstum. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 32 Prozent und der Gewinn je Aktie stieg um 93 Prozent. Für das laufende Gesamtjahr erwarten Analysten bei Umsatz und Gewinn ein zweistelliges Wachstum.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang schon 40 Prozent im Plus und nach den hervorragenden Zahlen erhöht die Redaktion von BÖRSE ONLINE das Kursziel. Kurschance: 26 Prozent. Um welchen führenden Spieler der Branche es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

