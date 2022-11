In turbulenten Zeiten können Anleger mit einer Cashposition entspannt von der Seitenlinie zuschauen. Aber wie überzeugend sind die Möglichkeiten Bargeld anzulegen?

Lange Zeit litten Sparer unter den geringen Zinszahlungen der Banken, doch das Blatt scheint sich zu wenden. Große Banken wie die ING kündigen ab Anfang Dezember höhere Zinszahlungen an. Somit wird das Tagesgeldkonto wieder zu einem aussichtsreichen Parkplatz für Cashreserven.

Doch wie steht es um die Sicherheit des Bargelds auf der Bank? Bei allen Banken mit Sitz in der EU ist pro Kunde eine Einlage in Höhe von 100.000 Euro abgesichert. Im Pleitefall müssen sich Sparer jedoch an die Behörden des jeweiligen Landes richten – und das kann Zeit und Geld kosten.

