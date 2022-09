Der Vorstoß der US-Notenbank Fed, die Zinsen zu erhöhen, „wird sich als Fehler erweisen“, sagte Cathie Wood, Gründerin und CEO der Investmentgesellschaft Ark Invest. Von Bianca Krämer

Die Investorin warnte nun davor, dass die Fed in ihrem Bestreben die hohe Inflation zu senken, mit der von allen erwarteten Zinserhöhung „einen Fehler mache“, und erklärte, „sie mache sich mehr Sorgen über eine Deflation“.



Der Referenzindex S&P 500 fiel um mehr als zwei Prozent und die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Dienstag - nachdem die Verbraucherpreise im August nicht wie erwartet nachgaben und der Preisdruck sich auszuweiten schien. Ein Großteil der Marktteilnehmer rechnet nun damit, dass die Fed die Leitzinsen auf ihrer Sitzung am 21. September um mindestens 75 Basispunkte anheben wird.

Wood ist sich sicher, dass die sinkenden Rohstoff- und Frachtkosten sowie der stabile Goldpreis darauf hindeuten, dass die Probleme in der Lieferkette, die die Inflation auf ein 40-Jahres-Hoch getrieben haben, nachlassen. Gleichzeitig erklärte sie auch, dass sich die US-Wirtschaft wahrscheinlich in einer Rezession befinden würde, was den Preisdruck verringern werde.

Wood sagte, dass Ark Invest den Marktwert der globalen disruptiven Innovations-Aktien aktuell auf etwa acht Billionen US-Dollar schätzt. Das Unternehmen erwartet, dass diese Zahl innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahre auf 200 Billionen US-Dollar ansteigen wird.

Woods Flaggschiff-Fonds Ark Innovation (WKN: A14Y8H) fiel am Dienstagnachmittag um 5,5 Prozent, weil die Top-Bestände, darunter das Kryptowährungsunternehmen Coinbase Global und das virtuelle Gesundheitsunternehmen Teledoc Health Inc, um mehr als sechs Prozent einbrachen. Ihr Fonds hat im bisherigen Jahresverlauf über 50 Prozent verloren, eine Performance, die es ans Ende der 597 von Morningstar verfolgten US-Mid-Cap-Wachstumsfonds bringt.