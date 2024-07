Ein rasantes Wachstum und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von fünf – wie passt das zusammen? Indem der Aktienkurs den Ergebnissen in Kürze folgen wird

Nicht nur Märchen fangen mit „Es war einmal“ an. Es war einmal ein Spielekonzern (…). Der Konzern war erfolgreich, doch bei der Neukundengewinnung über externe Partner haperte es. Da beschloss das Unternehmen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und eine eigene digitale Werbeplattform aufzubauen. „Man kann sich das Ganze wie einen vollautomatischen Börsenplatz vorstellen. Freie Werbeplätze werden vollautomatisch vom System an den meistbietenden Werbetreibenden verkauft und unser Unternehmen erhält dafür eine Gebühr“, erläutert der Unternehmens-Chef.



Mittlerweile macht die Plattform 80 Prozent des Umsatzes aus, das Unternehmen hat sich umbenannt und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 322 Millionen Euro, von dem fast 70 Prozent aus Nordamerika stammen. Die programmatische Ad-Software-Plattform ist in mehr als 20.000 Apps und in die angeschlossenen TV-Geräte integriert, die mehr als 60 Prozent der US-Haushalte abdecken. Insgesamt erreicht die Plattform mehr als zwei Milliarden Geräte weltweit. „Wir bringen Werbetreibende mit Anbietern mobiler Apps zusammen, die über Werbeplätze verfügen“, so der Unternehmens-Chef.



Das Jahr 2023 wurde mit einem organischen Wachstum von 16 Prozent beendet und das Unternehmen steigerte seine Wachstumsrate im ersten Quartal 2024 auf 21 Prozent und erzielt dabei eine operative Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) von 27 Prozent. Die Firma beschäftigt derzeit weltweit über 700 Mitarbeiter, unter anderem mit Büros in Stockholm, New York und Berlin.



Doch das Unternehmen wächst nicht nur organisch, sondern auch durch Übernahmen. (…) Die operative Gewinnmarge soll auf 30 Prozent steigen und der Umsatz um 20 Prozent zulegen.



Angesichts dieser Zahlen erscheint die Bewertung der Aktie alles andere als ambitioniert. Bei einem Kurs von um die zwei Euro ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwas über fünf. Die Analysten von GBC-Research haben nach der Übernahme ihr Kursziel von 4,50 Euro auf sechs Euro angehoben. Der Redaktion erscheint diese Prognose etwas ambitioniert, aber Kurse um die 2,50 Euro und damit ein Gewinn von 20 Prozent bei momentanem Kurs von 2,07 Euro sollten auf Jahressicht durchaus drin sein. Nicht nur im Märchen fangen schließlich Erfolgsgeschichten mit „Es war einmal“ an.



