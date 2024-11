Wasserstoffunternehmen haben an der Börse zuletzt gelitten. Dank eines Joint Ventures mit einer chinesischen Firma könnte dem Unternehmen die Kehrtwende gelingen



Kursziel: elf Euro. Das ist mal eine Ansage. Wie viel Wert sie hat und ob sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten tatsächlich von vier Euro aus nahezu verdreifachen kann, sei dahingestellt. Ausgesprochen haben das Ziel die Analysten von First Berlin. Dass der Titel nach dem tiefen Sturz das Potenzial hat, einiges wieder aufzuholen, ist jedenfalls gut vorstellbar. Nach dem Börsengang im Herbst 2020 notierte er bereits zehnmal so hoch. Allerdings waren zu der Zeit Unternehmen, die dem Segment grüner Wasserstoff zuzuordnen sind, auch absolute Lieblinge an der Börse. Die Milliardenbewertung von damals konnte jedenfalls nicht gehalten werden. Der Weg nach unten war schmerzhaft. Dies könnte sich mittelfristig wieder ändern. Denn an den guten Perspektiven hat sich nichts geändert. Nur die Zeitachse hat sich etwas nach hinten verschoben.



Dabei geht es um ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld: Das Unternehmen entwickelt und produziert Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff erzeugen. Künftig will sich die Firma mit Sitz in Düsseldorf jedoch stärker auf die Stacks, das Herzstück dieser Anlagen, fokussieren. Hier findet die tatsächliche Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse statt.



Welche Hoffnung das Unternehmen mit seinem chinesischen Joint-Venture verbindet und wie die Aussichten auf ein Großprojekt für die Stahlindustrie in China sind sowie um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Hoffnung auf 200 Prozent

Diese Beteiligungsfirma steht bei Analysten nach wie vor hoch im Kurs. Für sie ist die Aktie ein potenzieller Verdreifacher. Doch Anleger brauchen Geduld (S.28)



Durst auf mehr

Gegen den Trend im Maschinenbau sind bei diesem Unternehmen Umsatz und Gewinn in diesem Jahr deutlich gewachsen und man sitzt auf einem dicken Auftragspolster. Jetzt sind Zukäufe geplant (S.30)



Ende einer Talfahrt

Schwache Konjunktur und hohe Kosten für Energie brachten die Stimmung in der deutschen Chemiebranche auf einen mehrjährigen Tiefpunkt. Nun sendet der Ifo-Index Entspannungssignale. Fünf Aktien mit Potenzial (S.34)



Die Stimmung hellt sich auf

Die Aussichten für die großen Unternehmen des Bausektors sind wieder positiver. Davon können auch andere Aktien profitieren (S.40)



Die Profiteure der Datenflut

Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing sorgen für einen steigenden Bedarf an Rechenleistung und Speicherlösungen. Davon profitieren Betreiber, Ausrüster und Stromproduzenten (S.44)



Erfolgreich investieren mit BÖRSE ONLINE

In Deutschlands erstem Börsenmagazin finden Sie umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE zum Aktionspreis von nur 9,90 Euro.



Aktionsabo zum Vorteilspreis