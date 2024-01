Es muss nicht immer Microsoft, Alphabet oder Apple sein – in Zeiten fallender Zinsen und stabiler Konjunktur entwickeln sich kleine Aktien Studien zufolge überdurchschnittlich. Wer hohe Chancen will, kauft zu günstigen Kursen ein



Eigentlich sollte der Kurs beim Kauf einer Aktie keine entscheidende Rolle spielen. Der Preis zeigt zwar an, wie viel man für eine Aktie an der Börse bezahlen muss, er liefert aber keinerlei Hinweis darauf, was die Aktie wert ist. Hier kommen Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Dividendenrendite ins Spiel.

Sven Lehmann, Fondsmanager bei HQ Trust, ließ sich davon nicht beirren. Er wagte das Experiment und untersuchte, ob Aktien mit niedrigen Kursen besser performen als Aktien mit hohen Kursen. Dazu zog er Aktien aus den USA, Großbritannien, Japan sowie der Eurozone heran. Das Ergebnis: „Billig“ kaufen zahlt sich aus. Im Durchschnitt der vergangenen 40 Jahre weisen Aktien mit einem absolut niedrigen Preis in allen Regionen eine bessere Wertentwicklung auf als Aktien mit hohen Kursen. Mit einer Ausnahme: bei Markteinbrüchen. „Hier liefern hoch bepreiste Aktien eine Outperformance“, so Lehmann. In guten Märkten hingegen haben die Winzlinge die Nase vorn.

Das leuchtet aus mehreren Gründen ein. Teure Aktien sind meist Milliardenkonzerne, die im schweren Börsenumfeld als sicherer Hafen dienen. Billige Aktien hingegen haben oft eine schwierige Vergangenheit hinter sich und gute Chancen, ihre Verluste in einem Umfeld guter Konjunktur und fallender Zinsen wieder aufzuholen. Und last but not least spielt auch die Psychologie eine Rolle: Wo neigen Anleger eher zu Gewinnmitnahmen: bei einer Aktie, die von fünf auf sieben Euro gestiegen ist, oder bei ihrem Pendant, das von 1000 auf 1400 Euro geklettert ist?

Für 2024 wird damit gerechnet, dass die Notenbanken ihre Zinspolitik lockern, die Weltwirtschaft wächst und in den USA ein Soft Landing der Konjunktur gelingt. Das Umfeld für die Billigheimer stimmt also und ist für die Redaktion Grund genug, sich einmal Aktien unter fünf Euro zu widmen.

Natürlich haben wir dabei die fundamentalen Bewertungskennzahlen und auch die Chartanalyse berücksichtigt. Nur billig allein genügt unseren Ansprüchen nicht.

Lesen Sie die Analysen unserer Top-Kandidaten mit Chancen von 100 Prozent und mehr in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Noch viel mehr Potenzial

Börsianer feiern die Jahresbilanz dieses DAX-Konzerns. Die Strategie des Vorstands kommt gut an. Geht sie mittelfristig auf, sind deutlich höhere Kurse und Bewertungen drin. Warum das so ist (S.22)



Aktie mit viel Aufholpotenzial

Die Aktie dieses Cybersecurity-Spezialisten ist 2023 nach mehreren Gewinnwarnungen abgestürzt. Nun gab es überraschend gute Zahlen. Mit einem Freudensprung hat der Titel die Trendwende eingeläutet (S.26)



Es geht wieder los

2023 herrschte weltweit Flaute bei Neuemissionen. In Frankfurt gab es lediglich drei größere Neuzugänge. Doch 2024 soll besser werden. Welche Kandidaten startklar sind (S.30)



Auf zum nächsten Rekord!

Die amerikanischen Aktienmärkte feiern neue Rekorde. Der berühmte Dow Jones Industrial nähert sich einer historischen Marke. Warum der Index einzigartig ist, was die Kurse treibt, welche Aktien große Chancen bieten (S.38)



Energieschub

Bis 2030 könnten die globalen Kapazitäten bei Wasserstoff um bis zu 300 Millionen Tonnen steigen. Warum der nun von der US-Regierung verhängte Baugenehmigungsstopp für neue Anlagen darauf kaum Auswirkungen hat. Wie Anleger mit dem Boom hohe Renditen einfahren (S.44)



BÖRSE ONLINE zum Aktions-Preis

Seit 1987 vertrauen Anleger bei Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Warum nicht auch Sie? In Deutschlands erstem Börsenmagazin lesen Sie alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.



Zögern Sie nicht, bestellen Sie 3 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE jetzt zum Aktions-Preis von 9,90 Euro.



Zum Angebot