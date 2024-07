Geniale Erfindungen benötigen kluge Köpfe. Setzen sie sich durch, können bahnbrechende Produkte entstehen. BÖRSE ONLINE begibt sich auf die Suche nach den kommenden Gewinnern

Geniale Ideen gibt es viele. Doch ist es ein langer und vor allem steiniger Weg bis zur Produktreife. Es braucht Ideen, Kapital, Mitarbeiter und einen genialen, vielleicht etwas verrückten Kopf an der Spitze. Was wurde Je Bezos belächelt, als er mit Amazon den Verkauf von Büchern aus den Läden ins Internet verlagern wollte. Es war der Anfang einer riesigen E-Commerce-Erfolgsgeschichte. Steve Jobs führte bei Apple den iMac ein, hatte dann mit dem Musikabspielgerät iPod einen großen Erfolg. Der ganz große Coup gelang ihm letztlich mit der Einführung des iPhone 2007. Die wenigsten glaubten damals daran, dass sich Telefone ohne Tasten durchsetzen können — vor allem nicht der damalige Marktführer Nokia.

Viele Konzerne erlitten jedoch auch Rückschläge, weil sie nicht mehr an die eigene Idee glaubten, weil es an Köpfen fehlte, die sich durchsetzen konnten oder weil verkrustete Konzernstrukturen Innovationen verhinderten. Viele Firmen waren sehr weit, verloren letztlich den Mut, den letzten Schritt zu gehen. Siemens entwickelte etwa mit dem S10 im Jahr 1997 das erste Mobiltelefon mit einem farbigen Display, ging den Weg nicht konsequent weiter und verschenkte letztlich die komplette Sparte an BenQ — legte sogar noch einige Hundert Millionen Euro drauf.

Die Beispiele zeigen, wie nahe Erfolg und Niederlage beisammen liegen. Das gilt für Entwickler, das gilt aber auch für Investoren. Diejenigen, die ganz früh dran sind, können viel Geld verdienen, gehen allerdings auch das höchste Risiko ein. Mithilfe von Daten von Quandt IP gab sich BÖRSE ONLINE auf die Suche, die innovativsten Firmen herauszupicken. Die Münchner Firma ist darauf spezialisiert, aus Patentdatenbanken und Algorithmen Technologietrends zu erkennen und Innovationsführer zu finden.

Aus den besten dieser Firmen wurden dann die ausgewählt, denen die Redaktion hohes Kurspotenzial zuspricht. Welche Unternehmen die besten Chancen und bis zu 100 Prozent Kurspotenzial bieten, lesen Sie in der Titelgeschichte der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Weitere Themen im Heft:

Profiteure der Zeitenwende

Die Rüstungsbranche boomt. So tritt das Geschäft mit Zulieferteilen und militärischen Dienstleistungen bei vielen Unternehmen verstärkt in den Vordergrund. Unterdessen macht Rheinmetall weitere Milliardendeals klar (S.24)

Zehnmal größer als Deutschland

Diese Optikerkette expandiert in die USA. Wie die Hamburger einen Markt mit 167 Millionen Brillenträgern erobern und den Aktienkurs wieder nach oben bringen wollen (S.30)

Potenzial zum Kursverdoppler

Zwei aktuelle Analystenstudien trauen der Aktie dieses Softwarespezialisten in den kommenden Monaten eine Kursverdopplung zu. Eine Kaufchance für spekulative Anleger (S.32)

Kursrally im Härtetest

Die Kurse steigen, die Wirtschaftslage bleibt schwierig. Bei welchen DAX-Unternehmen Börsianer auf gute Nachrichten setzen (S.34)

Showdown USA

Anschlag auf Donald Trump. Joe Biden in fürchterlichem Zustand. Der US-Wahlkampf hat Hollywood-Qualität. Mit Folgen für die Börse. Denn je nachdem wer gewinnt, profitieren unterschiedliche Branchen und Aktien (S.42)



