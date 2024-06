Im Schatten des KI- und Tech-Booms waren die vergangenen Jahre herausfordernd für Nebenwerte. Mit fundierten Analysen, Fingerspitzengefühl für den Markt und guten Kontakten in die Small- und Mid-Cap-Szene boten und bieten sich jedoch auch weiterhin immer wieder aussichtsreiche Investments mit hohen Renditechancen.

Wie zum Beispiel Morphosys, dessen Kurs innerhalb von nur 6 Monaten um 252 Prozent gestiegen ist. Ein weiterer Kandidat sind die M1 Kliniken, die ihren Umsatz im vergangenen Jahr um rund 11 Prozent auf 316,3 Millionen Euro steigern konnten. Auch der Nettogewinn kletterte um rund 140 Prozent von 4,3 Millionen auf 10,3 Millionen Euro. Damit erhöhte sich der Gewinn je Aktie von 24 Cent auf 54 Cent. Innerhalb eines knappen Jahres stieg der Aktienkurs der M1 Kliniken um 122 Prozent.

Zudem ist der Small Cap Brockhaus Technologies nun endlich aus dem Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen und könnte jetzt charttechnisch getrieben weiter zulegen. Analysten von Montega und Warburg Research sagen aktuell 140 Prozent Kurspotenzial und mehr für die Aktie voraus. Der Nebenwerte-Experte Lars Winter von BÖRSE ONLINE traut dem Wert bis Jahresende zumindest 35 Prozent Kurspotenzial zu. Mit seiner Stock-Picking-Strategie hat er in der Vergangenheit schon mehrfach sein Können unter Beweis gestellt: Mit über 25 Jahren Börsenerfahrung führt er eines der größten Nebenwerte-Wikifolios und gewann 2022/2023 das Börsenspiel „Depot Champ“. Daraufhin folgte sein Börsenbrief Lars Winter Report, in dem er seinen Lesern regelmäßig spannende Investmentideen aus der Welt der deutschen Small und Mid Caps vorstellt.

Auch der kleine Spezialwert Friwo könnte an der Börse wieder in Bewegung kommen. Wie das Unternehmen jüngst mitteilte, läuft das vor zwei Jahren gestartete Joint Venture mit der indischen Firma Uno Minda auf Hochtouren. Das gemeinsame Projekt zu Elektroantriebslösungen für Zwei- und Dreiradfahrzeuge könnte für Friwo zu einem operativen Gamechanger werden. Lars Winter hat den Titel vor Kurzem in sein Depot aufgenommen. Wie es mit Friwo weitergeht und weitere anstehende Trades im Echtgeld-Depot, lesen Sie im Lars Winter Report.

Jetzt einsteigen

Den Lars Winter Report erhalten Sie wöchentlich als ausführlichen PDF-Report. Er enthält spannende Investmentvorschläge und exklusive Einblicke in die Welt der deutschen Small- und Mid-Caps. Ergänzend dazu erhalten Sie Updates zu Empfehlungen und Transaktionen per E-Mail und in der BÖRSE-ONLINE-App. Verpassen Sie keinen Trade im Echtgeld-Depot: Testen Sie jetzt den Lars Winter Report im 3-Monats-Probeabo für 210 Euro.