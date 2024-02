Beim Komplettanbieter für Autowäsche läuft es operativ gut: Nach vorläufigen Zahlen klettert der Umsatz in diesem Jahr auf rund 490 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um rund 10 Prozent auf 42 Millionen Euro zu.

Letztlich zog auch der Free Cash Flow von 16,2 im Jahr 2022 auf 46 Millionen Euro an. Im Aktienkurs spiegeln sich die Zahlen allerdings längst nicht wider: Aktuell befindet sich dieser nahe seines langjährigen Tiefs um die 30 Euro. Nachzuvollziehen ist das nicht. Es gab Jahre, in denen der Umsatz und das Ergebnis deutlich tiefer lagen, der Aktienkurs jedoch weit über dem aktuellen Niveau notierte.

Zudem spricht der Markt für den Titel: Global wächst die Flotte an Fahrzeugen, egal ob es eigene sind, diese geleast oder geteilt werden. Und so nimmt auch die Anzahl an Waschvorgängen zu — zumal es ökologisch sinnvoller ist, Autos von einer Anlage reinigen zu lassen, als sie von Hand zu waschen.

Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Rund 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Großkunden. Mit mehr als 53.500 installierten Maschinen, die 3 Millionen Autos am Tag waschen, ist das deutsche Unternehmen in rund 80 Ländern mit unterschiedlichsten Waschanlagen und Waschstraßen vertreten. Vor allem im Service und in der Wasseraufbereitung mit Maschinen für Recycling sieht der Anbieter für Autowäschen noch hohes Potenzial.

Wachsen will das Unternehmen vor allem in Nordamerika: Der Fahrzeugmarkt dort ist ähnlich groß wie in Europa. Der Anteil des Anbieters für Autowäsche ist mit rund 6.000 Anlagen allerdings noch sehr gering. Entsprechend hoch ist das Potenzial. Als Anleger profitieren Sie außerdem von einer attraktiven Dividende von 2,20 Euro je Aktie. Um welches Unternehmen es sich handelt und welches Kursziel die Redaktion für die Aktie sieht, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

