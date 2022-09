Steuerfreies Erbe, Vermögenswerte in Milliardenhöhe: Charles III bekommt jetzt nicht nur mehr Verantwortung – sondern auch viel mehr Geld. Eine Auflistung von Forbes offenbart, wie viel der neue König jetzt wirklich besitzt. Von Jennifer Senninger

Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. Nach über 70 Jahren Amtszeit übernimmt nun ihr Sohn König Charles III die Nachfolge. Doch neben der Krone bekommt Charles noch weit mehr: Ein steuerfreies Erbe und Vermögenswerte in Milliardenhöhe. Das amerikanische Wirtschaftsmedium FORBES rechnete sich aus, wie hoch dieser Betrag ist.

Charles III erbt 500 Millionen Dollar steuerfrei

Zwar wird das Testament der Queen vermutlich für mindestens 90 Jahre versiegelt – eine genaue Verteilung ihres Vermögens wird also für lange Zeit nicht bekannt sein. Forbes schätzt ihr Privatvermögen jedoch auf rund 500 Millionen Dollar. Dazu zählen etwa Schloss Balmoral in Schottland oder das Sandringham House in der englischen Grafschaft Norfolk. Auch die Briefmarken-Sammlung, Pferde, Schmuck und Kunst zählen dazu. All dies kann Charles dank einer Vereinbarung aus dem Jahr 1993 mit der britischen Regierung steuerfrei erben. Die Erbschaftssteuer läge sonst immerhin bei rund 40 Prozent, wodurch sich der König hier rund 200 Millionen Dollar sparen kann.

König Charles verwaltet jetzt mehr als doppelt so viel Geld wie der Fonds von Bill Gates

Das ist aber nicht alles. Wie Forbes berichtet, verwaltet Charles nach dem Tod der Queen nun ein stolzes Portfolio im Wert von 42 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. Zum Vergleich: Eines der berühmtesten Portfolios der Welt, das der Bill and Melinda Gates Foundation, verwaltet „nur“ 17,68 Milliarden Dollar. Zum verwalteten Vermögen von Charles zählen unter anderem Immobilien wie der Buckingham Palace, Windsor Castle, oder der Tower of London. Auch Juwelen und Kunst sind dabei. Allerdings wird Charles diese Vermögenswerte nie wirklich besitzen, sondern verwaltet sie lediglich treuhänderisch für sein Königreich. Auch, wenn der tatsächliche Wert dieser Vermögenswerte nur schwer einzuschätzen ist, gelang Forbes ein realistisches Bild:

Das wertvollste der Krone: Der Crown Estate

Der darin enthaltene wertvollste Vermögenswert ist der Crown Estate: Dabei handelt es sich um das Immobilien-Portfolio mit einem Nettovermögen von geschätzt 17,5 Milliarden Dollar. Der gesamte Nettogewinn des Crown Estates (361 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2022) geht zwar an die britische Schatzkammer. Aber: Die königliche Familie bekommt vom Finanzministerium davon den sogenannten „Sovereign Grant“ ausgezahlt: Sie bekommt jährlich 25 Prozent des Nettogewinns vom Geschäftsjahr zwei Jahre zuvor. In diesem Fall bekommt sie 2022 99,6 Millionen Dollar. Aber: Zehn Prozent vom Nettogewinn sind für die Instandhaltung des Buckingham Palace vorgesehen. 15 Prozent für die Finanzierung von Reisen, Veranstaltungen und der Haushaltsführung.

Auch verwaltet Charles nun das Herzogtum Lancaster mit einem geschätzten Nettovermögen von 753 Millionen Dollar. Die Nettoeinnahmen hiervon erhält er in Form der Privy Purse. Die liegt 2022 bei 24 Millionen Dollar (vor Steuern). Im Gegensatz zum Sovereign Grant, der steuerfrei ist, sagte die Queen 1993 zu, freiwillig Einkommenssteuer auf den Teil der Privy Purse zu zahlen, der nicht für offizielle Zwecke verwendet wird.

Ebenfalls zum verwalteten Vermögen zählt das Crown Estate Scotland mit einem geschätzten Nettovermögen von 570 Millionen Dollar.

Der größte Schatz der Queen: Die Kronjuwelen

Nicht zu vergessen sind schließlich die Kronjuwelen, die ebenfalls zum verwalteten Vermögen zählen. Die Royal Institution for Chartered Surveyors schätzte diese 2019 auf einen Wert von vier Milliarden Dollar ein. Den Gesamtwert der königlichen Sammlung, zu der auch Kunstwerke von Rembrandt oder Da Vinci zählen, ist noch höher. Laut Brand Finance wurde die Royal Collection inklusive der Kronjuwelen 2017 auf 12,7 Milliarden Dollar geschätzt. Zudem zählen auch noch mindestens neun Paläste, Burgen und Residenzen zu den Dingen, die der König „im Recht der Krone“ verwaltet. Forbes schätzt den Wert dieser Immobilien auf 9,5 Milliarden Dollar, wovon der Buckingham Palace etwa 4,9 Milliarden Dollar ausmacht.