Der Spezialchemiekonzern scheint die Talsohle verlassen zu haben. Ermunternde Signale aus der Ifo-Umfrage für den Sektor machen Hoffnung, dass die Trendwende länger anhalten kann.

Die ersten Zeichen einer Bodenbildung der Chemiebranche waren schon zu erahnen. Und nun senden auch die Wirtschaftsforscher eindeutige Entwarnungssignale. Der Ifo-Index für die Branche hat sich in der letzten Umfrage aus seinem Depressionsterrain gelöst und ist in den Quadranten eingetreten, der eigentlich für einen massiven Aufschwung stehen sollte. Heißt: Die Lager nehmen ab, die nachgefragten Mengen zu, die Preisentwicklung folgt mit einer Zeitverzögerung. Hält diese Entwicklung an, müssten auch die Aktien der Branche verlorenes Terrain gutmachen können.

Ein spannender Kandidat dieser Branche ist ein Spezialchemiekonzern. Die Einschätzung der Konjunkturforscher deckt sich auch mit den Ergebnissen, die das Unternehmen im ersten Quartal veröffentlicht hat. Der Umsatz lag zwar um rund 5 Prozent unter Vorjahr, gemessen am Vorquartal gab es jedoch schon ein Plus von 5,3 Prozent. Im Vorjahresvergleich sind die Mengen schon positiv, die Preise noch nicht. Weil der Konzern aber seine Kosten während des Einbruchs deutlich gesenkt hat, die Geschäftsbereiche verschlankt wurden, liegt das Betriebsergebnis im ersten Quartal deutlich über dem Vorjahr und auch über dem des Vorquartals. Das Unternehmen achtet zudem darauf, dass das Geld zusammenbleibt. Der freie Cashflow hat sich vervielfacht.

Die Aktie des Spezialchemiekonzerns hat sich von ihrem Boden bei Kursen um 17 Euro gelöst. Die Charttechnik auf Jahressicht ist sogar schon ermutigend. Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen 5 Jahre zeigt sich allerdings noch viel Aufholpotenzial. Wird etwa der Widerstand bei 21 Euro genommen, kann der Wert relativ schnell bis 25 Euro steigen, historisch wurden auch schon Notierungen über 30 Euro gezahlt.

Oder lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt direkt im Aktions-Abo für 9,90 Euro.

