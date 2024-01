Chips sind der Rohstoff für den digitalen technologischen Fortschritt, denn ohne die kleinen Plättchen aus Silizium funktioniert so gut wie nichts in unserer modernen Welt. Hinzu kommen neue Megatrends, die spezielle Hochleistungschips erfordern. Das macht diese wertvoller denn je.

Software mit künstlicher Intelligenz (KI) breitet sich immer mehr in unseren Alltagsgeräten aus. So wurden jüngst im Rahmen der Technikmesse CES in Las Vegas unter anderem Kühlschränke oder Fernseher vorgestellt, die mit KI verbessert wurden. Samsung etwa präsentierte ein Kühlgerät, das mehr als 30 Lebensmittel erkennen und Rezepte vorschlagen kann, die zudem auf Geschmack und gesundheitliche Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind.

Ohne das entsprechende Training der KI sind solche Fortschritte nicht möglich. Die Hochleistungschips von Firmen wie AMD, Intel und allen voran Nvidia stehen noch am Anfang dieser Innovation – sie sind die sprichwörtlichen Schaufeln im neuen KI-Goldrausch. Laut Schätzungen des US-Marktforscher Gartner soll sich das globale Umsatzvolumen der Halbeiterbranche bis 2030 auf rund eine Billion Dollar verdoppeln.

Auch die Maschinen für die Produktion der Chips können nur wenige Firmen herstellen, darunter ASML. Hunderte von Arbeitsschritten in sündhaft teuren Fabriken sind nötig, um die Halbleiter zu produzieren. Doch man nähert sich allmählich physikalischen Grenzen. „Bald werden die Strukturen auf dieser Art von Chips bloß noch aus wenigen Dutzend Atomen bestehen“, sagt Thomas Altenmüller, Leiter der Fertigungsstrategie beim Chiphersteller Infineon. Kein Wunder bei dieser Komplexität, dass die High-End-Chips ein paar Hundert Euro das Stück kosten können.

