Chips sind heiß begehrt und extrem knapp. Server, Computer, Smartphones, autonomes Fahren, die Cloud – die gesamte Digitalisierung ist ohne die Silizium-Bausteine nicht möglich. Auch das Paralleluniversum Metaverse ist auf der Rechenpower hochleistungsfähiger Halbleiter aufgebaut.

Vor allem jedoch befeuert der Megatrend künstliche Intelligenz (KI) den Halbleiter-Boom, denn KI benötigt eine enorme Rechenleistung. So haben Aktien aus der Chipbranche aktuell außerordentliches Wachstumspotenzial.

Nvidia bleibt heiß

Die herausragende Performance des Chip-Giganten Nvidia beweist, dass sich dank KI fantastische Investmentchancen im Chipsektor eröffnen. Glaubt man Zukunftsforschern und Börsenexperten, war das jedoch erst der Anfang. Nvidia ist das Super-Investment der vergangenen Jahre. Wer seit dem IPO 1999 dabei ist und nur 1.000 Euro angelegt hat, kommt auf ein Vermögen von 2,3 Millionen Euro. Wer erst im März 2020 zugriff, hat sein Geld trotzdem noch verzehnfacht.

Die Ankündigung neuer Produkte, mit denen Nvidia beim Megatrend KI weiter Gas geben will, sorgte jüngst für eine Rally. Das Unternehmen kündigte an drei neue Desktop-Grafikchips mit bestimmten Eigenschaften auf den Markt zu bringen, die es Endanwendern ermöglichen sollen, KI auf ihren Computern besser zu nutzen. Die Chips sollen besonders für Gamer oder Designer von Vorteil sein. Zudem beginnt Nvidia im zweiten Quartal mit der Massenproduktion von speziell für China entwickelten Chips, um die US-Exportvorschriften einzuhalten. Trotz der Mega-Performance sehen die Analysten noch reichlich Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 648 Dollar, was einem Potenzial von 22 Prozent entspricht.

Das Comeback des Titanen

Auch Intel zieht an und will nun mit neuen Produkten für KI-Anwendungen den Rückstand auf den Branchenstar Nvidia aufholen. Zu diesen Produkten gehört der Xeon-Serverchip, der bei höherer Rechenleistung weniger Energie verbraucht. Beides ist für KI-Anwendungen unerlässlich. Der weltgrößte Hersteller von Prozessoren für PCs will sich seinen Vorteil unter anderem dadurch verschaffen, dass die KI-Verarbeitung stärker auf Geräte statt auf Rechenzentren verlagert wird. An den Aktienmärkten wurde die Produktoffensive von Intel bereits mit kräftigen Kursaufschlägen belohnt. Das Potenzial der Aktie dürfte aber noch nicht ausgereizt sein. Experten sehen einen möglichen Kursanstieg von über 40 Prozent.

Höchstleistung für Ihr Depot

Laut Schätzungen des US-Marktforschers Gartner soll sich das globale Umsatzvolumen der Halbleiterbranche bis 2030 auf rund eine Billion Dollar verdoppeln. Mit dem Chip Power Index von BÖRSE ONLINE investieren Sie in die 15 attraktivsten Aktien aus der Welt der Halbleiter: unter anderem Nvidia, Intel, TSMC, Infineon und ASML. Mit diesem Index ist es für jeden Anleger möglich, breiter in den Chipmarkt zu investieren und am Boom der Branche teilzuhaben.

Worauf warten Sie noch? Das Zertifikat mit der WKN DA0ABM bildet den Kursverlauf des Index nahezu eins zu eins ab. Für mehr Risiko stehen entsprechende Hebel-Zertifikate zur Verfügung.

Chip Power Index – jetzt investieren