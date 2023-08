Von der Volkswagen Bank gibt es eine kurz laufende Anleihe, die deutlich mehr Rendite bietet als das Tagesgeldkonto der VW Bank

Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) bietet derzeit Neukunden beim so genannten "Tagesgeld plus Konto" einen Zinssatz von 3,10 Prozent p.a. für die Laufzeit von sechs Monaten (hier geht es direkt zum Konto). Danach sinkt der Zins auf den Satz für Bestandskunden von 1,05 Prozent p.a. ab. Von der Volkswagen Leasing GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Volkswagen Bank, gibt es eine Anleihe (ISIN: XS1692347526) , die bis zum 4. April 2024 läuft und beim aktuellen Kurs eine Rendite von 3,95 Prozent p.a. bietet (Stand: 16.08.2024).



Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich



Das Tagesgeld der VW Bank bringt es bis zur Fälligkeit der Anleihe und damit einer Restlaufzeit von 7,5 Monaten auf eine Rendite von rund 1,70 Prozent, die Anleihe dagegen auf rund 2,50 Prozent, also rund ein Drittel mehr. Das Papier kann börsentäglich gehandelt werden und bietet damit die gleiche Flexibilität wie Tagesgeld. Sparer sollten jedoch beachten, dass sie für den Kauf der Anleihe ein Depot benötigen und dass möglicherweise Ordergebühren anfallen, die sich negativ auf die Rendite auswirken würden. Die Anleihe hat eine Mindeststückelung von 1000 Euro.

