Die Comdirect startet eine Sonderaktion beim Tagesgeld. Für die ersten 15000 Kunden, die ein Tagesgeldkonto bei der Direktbank eröffnen, gibt es für die ersten sechs Monate einen Zinssatz von 2,25 Prozent bis zu einer Einlage von 100000 Euro. Die Bank definiert als Neukunden „wer in den letzten 6 Monaten kein Kunde der Commerzbank AG oder einer ihrer Marken war“. Der Aktionszins gilt für weitere sechs Monate bei Eröffnung eines comdirect Girokontos oder Depots.

Allerdings sollte bei dem Angebot beachtet werden: Nach dem Aktionszeitraum sinkt der Zins auf den Satz für Bestandskunden, der mit 0,50 Prozent deutlich darunter liegt. Zudem gibt es den Aktionszins nur für Kunden, die via E-Mail zustimmen, „dass die Commerzbank AG ihnen per E-Mail werbliche Informationen schicken darf“. Außerdem wird das Konto nach Ablauf des Aktionszeitraums auch gebührenpflichtig: „Im neuen Konditionsmodell ist das Tagesgeld PLUS-Konto nur dann kostenlos, wenn in einer Kundenverbindung bei comdirect neben dem Tagesgeld PLUS-Konto ein Girokonto oder Depot besteht“ so die Comdirect. Aktuell liegen die Gebühren bei 1,90 Euro pro Monat.

