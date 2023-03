Die comdirect hat gerade eine Sonderaktion „Mega-Prämie“ gestartet.

Die Direktbank comdirect bietet derzeit eine hohe Prämie bei einem Depotwechsel an. Unter dem Titel „Mega-Prämie“ bietet die Tochter der Commerzbank bis zum 19. April 2023 Anlegern an, ihre Wertpapiere an sie zu übertragen und dafür je nach dem Volumen bis zu 1100 Euro zu kassieren. Die Staffelung sieht so aus:

- 100 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 10.000 Euro

- 250 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 50.000 Euro

- 500 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 100.000 Euro

- 1.000 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 250.000 Euro

„Für die Ermittlung des Übertragsvolumens wird der veröffentlichte und verbindliche Kurswert der übertragenen Wertpapiere zum Zeitpunkt des vollständig erfolgten Übertrages auf comdirect zugrunde gelegt“, so die comdirect in den Teilnahmebedingungen.



Die übertragenen Wertpapiere oder deren Gegenwert müssen ununterbrochen bis mindestens zum 31.10.2023 bei comdirect gehalten werden. Zudem darf das Depot bis dahin nicht gekündigt werden. Die Prämien werden im November 2023, spätestens bis zum 30.11.2023, auf das bei comdirect geführte Verrechnungskonto ausgezahlt. Ausgeschlossen von der Aktion sind Depots bei der comdirect, bei Cominvest, bei der Onvista Bank, bei der Commerzbank, bei Commerz Real und bei ebase.

Und im BÖRSE ONLINE Test sehen Sie, wie gut der Broker comdirect im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet: Hier geht´s zum Brokervergleich von Börse Online



Dazu gibt es 100 Euro Prämie für eine Depoteröffnung und ein Übertragsvolumen von mindestens 1.000 Euro. Die Bank rechnet auf ihrer Webseite folgendes Beispiel vor: „Sie eröffnen im Aktionszeitraum ein comdirect Depot und übertragen 60.000 Euro in Aktien und Fonds an comdirect. Dann erhalten Sie 250 Euro Übertragsprämie plus 100 Euro Depoteröffnungsprämie – insgesamt also 350 Euro.“

Auch interessant: Comdirect und Commerzbank verdoppeln Zinsen auf Tagesgeld fast – So viel gibt es jetzt