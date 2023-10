Wie aus dem Nichts wartet die Comdirect mit dem nächsten Hammer-Zinsangebot auf. So sichern sich Anleger jetzt 4,0 Prozent Zinsen auf das deutsche Tagesgeld inklusive einer saftigen Prämie von 50 Euro:

Das Zinsrennen in Deutschland ist noch lange nicht vorbei. Auch wenn es zunächst nicht danach aussieht, als würde die EZB weitere Zinsanhebungen durchführen, erhöhen einige Anbieter weiter die Zinsen für das Tagesgeld.

Einer davon ist die Commerzbank-Tochter Comdirect mit einem ganz besonders interessanten Angebot:

4,0 Prozent Zinsen für das Comdirect Tagesgeld

Denn ab dem 24. Oktober gibt es für Comdirect Neukunden die Möglichkeit sich 4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld plus eine Prämie von 50 Euro zu sichern.

Alles, was sie dafür tun müssen ist, ein Girokonto bei der Comdirect zu eröffnen. Dadurch erhalten Sie nicht nur die Möglichkeit auf eine Prämie in Höhe von 50 Euro, sondern können auch auf das Tagesgeld PLUS-Konto als Kombiprodukt zugreifen. Dieses bietet Ihnen in der Kombination mit dem Girokonto bei der Comdirect 4,0 Prozent Zinsen für sechs Monate auf Einlagen bis 1 Millionen Euro. Selbstverständlich sind dabei alle Einlagen auch bis 100.000 Euro von der Deutschen Einlagensicherung garantiert.

Hier geht es zum aktuellen Angebot der Comdirect

So erhalten Sie 50 Euro Prämie für das Comdirect Girokonto

Während Sie die Zinsen sofort mit Eröffnung des Kontos erhalten, müssen Sie aber für die 50 Euro Prämie noch zwei Bedingungen erfüllen. Diese lauten laut der offiziellen Website:

- Einwilligung für die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail erteilen (darf bis zum Erhalt der Prämie nach vier Monaten nicht widerrufen werden)

- Innerhalb der ersten 3 Monate nach Kontoeröffnung mindestens 5 Transaktionen (Überweisung, Ein- und Auszahlung, Zahlung per Lastschrift, Abheben am Geldautomaten) über jeweils 25 Euro oder mehr tätigen

Übrigens: Für die ersten sechs Monate ist ein Girokonto bei der Comdirect kostenlos. Danach kostet es 4,90 Euro im Monat, es sei denn Sie erfüllen eine der folgenden Bedingungen:

- Monatlicher Mindest­geld­eingang von 700 Euro

- 3 Zahlungen im Monat mit Apple Pay oder Google Pay

- Monatliche Ausführung von 1 Trade/1 Wert­papier­spar­plan

- Student, Schüler, Azubi, Praktikant unter 28 Jahren

Anleger können sich weiterhin 3,75 Prozent auf das Tagesgeld sichern

Wenn Ihnen jedoch der Aufwand um die 50 Euro Prämie zu hoch ist, so können Sie sich trotzdem bei der Comdirect ein attraktives Tagesgeld-Angebot sichern. Denn wenn Sie nur ein reines Tagesgeld bei der Commerzbank-Tochter ohne Girokonto eröffnen gibt es trotzdem 3,75 Prozent Zinsen für die nächsten sechs Monate.

Ein Angebot, welches sich unter dem Strich also definitiv lohnen kann. Entscheiden Sie selbst welches für Sie das Richtige ist:

Hier geht es zum Angebot mit Girokonto, 4,0 Prozent Zinsen und 50 Euro Prämie

Hier geht es zum Tagesgeld-Angebot mit 3,75 Prozent Zinsen

Übrigens: Wenn Sie auf der Suche nach einem Girokonto und/oder Tagesgeldkonto sind, dann lohnt sich sowohl ein Blick in den Börse Online Girokonto Vergleich als auch in den Börse Online Tagesgeld Vergleich.

Lesen Sie auch:

Nicht nur Tagesgeld – Das braucht es sonst noch für Ihr Geld, um sich vor der Inflation zu schützen

Massive Zinserhöhung: Was lohnt sich bei der VW Bank mehr, Tagesgeld oder Sparkonto?



Oder:

Darum kommt die Inflation ab 01. Januar 2024 wieder massiv zurück