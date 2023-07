Der Pipeline- und Anlagenbauer dürfte vom geplanten Ausbau des Fernwärmenetzes profitieren. Die Aktie ist nach einer Korrektur wieder für Kursgewinne gut

Die Aktie könnte wieder anspringen. In Nebenwertekreisen wird der Titel als Profiteur des geplanten Ausbaus der Fernwärmenetze gehandelt. Um die CO2-Emissionen in Deutschland weiter zu senken, will die Bundesregierung mit der Energiebranche die Wärmenetze schneller erweitern. Der Anteil der Fernwärme liegt hierzulande lediglich bei 14 Prozent. Pro Jahr sollen deshalb zukünftig mindestens 100.000 Gebäude neu an das Fernwärmesystem angeschlossen werden. Das Wachstumspotenzial ist hoch.

Als Spezialist für die Errichtung von Energieinfrastruktur war das Unternehmen als Gewinner der geplanten LNG-Terminals gehandelt worden, enttäuschte aber, weil die Firma wegen des Fachkräftemangels die PS nicht auf die Straße bekam und für den schnellen Anschluss der LNG-Terminals in Deutschland auf teure Subunternehmen zurückgreifen musste. Unter dem Strich blieb kaum Gewinn hängen. Das hat die Aktie in den vergangenen Monaten stark unter Druck gebracht. Doch die Situation könnte sich nach und nach verbessern, so die Hoffnung. Die attraktiv bewertete Aktie verfügt über Nachholpotenzial und ist eine Option für spekulative Anleger.

