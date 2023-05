Tech-Aktien sind die großen Gewinner des Jahres. Wichtiger Kurstreiber ist der Durchbruch im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Es gibt aber auch andere Gründe – welche Titel Sie jetzt haben sollten

Für Sundar Pichai ist es einer der wichtigsten Termine in seiner Zeit als Chef des Tech-Riesen Alphabet. Im Amphitheater von Mountain View, Kalifornien, präsentiert der Google-Konzern seine neuesten Produkte. Es ist Mitte Mai, wenige Wochen zuvor ist die Aktie eingebrochen. Die große Sorge: Alphabet wird von der nächsten Tech-Revolution, dem Durchbruch der Künstlichen Intelligenz, überrollt. Pichai, gekleidet in weißem T-Shirt und grauer Strickjacke, will das Gegenteil demonstrieren: Google sei schon seit vielen Jahren ein auf KI ausgerichtetes Unternehmen. Jetzt stehe man „an einem Wendepunkt“.

Alle Kernprodukte sollen mit KI überarbeitet werden. Nacheinander werden neue Projekte vorgestellt: Googles E-Mail-Programm kann maßgeschneiderte Texte formulieren, Software abgeschnittene Fotos täuschend echt ergänzen oder mit launigen Kommentaren versehen. Natürlich geht es auch um Bard. Der Chatbot von Google weiß scheinbar auf alles eine Antwort. Besonders wichtig: Die Suchmaschine Google, die größte Einnahmequelle des Konzerns, wird durch KI-Elemente kräftig aufgepeppt.

Vom Publikum gibt es Applaus. Die Reaktion der Börse kommt etwas später, ist aber ähnlich wohlwollend: Innerhalb einer Woche steigt der Aktienkurs von Alphabet um mehr als zwölf Prozent. Das entspricht in etwa 160 Milliarden Dollar zusätzlichem Börsenwert. Die Masse der amerikanischen Tech-Aktien hat schon in den Wochen zuvor kräftig zugelegt.

Welche Aktien jetzt außerdem durch den KI-Boom profitieren und bei welchen sich der Einstieg lohnt, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Attraktiv wie lange nicht

Günstige Bewertungen, Aktienrückkäufe und eine anlegerfreundliche Geldpolitik treiben die Notierungen in Tokio. Noch ist das Potenzial nicht ausgeschöpft (S.22)

Erbauliche Gewinne

Sanierungsbedürftige Autobahnen, marode Straßen und Brücken – der Nachholbedarf bei Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland ist immens. Das sind die Profiteure (S.24)

Ist Indien das neue China?

China gilt als das Produktionszentrum der Welt schlechthin. Doch das Land sieht sich ernsthafter Konkurrenz ausgesetzt. Indien etabliert sich als Alternative für globale Hersteller (S.26)

Auf Richtungssuche

Die Kurse von Bitcoin und Co schwanken teils kräftig, kommen dabei unter dem Strich aber weiterhin kaum von der Stelle (S.32)

Bequem ein neues Zuhause finden

Wie erleichtern Onlineportale die Suche nach Immobilien, und worauf ist zu achten? Wir haben getestet (S.36)

Testen Sie jetzt €uro am Sonntag zum Vorteilspreis

Sie erhalten alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse pünktlich zum Wochenende. Mit dem €uro am Sonntag Kennenlern-Abo lesen Sie 12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt 53,88 Euro.

Hier geht´s zum Vorteilspreis