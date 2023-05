Die Consorsbank hat erneut die Zinsen für ihr Tagesgeldkonto angehoben.



Die Consorsbank hat den Zinssatz für Neukunden von zuvor 3,00 Prozent auf nun 3,20 Prozent angehoben. Erst vor kurzem hatte das Institut den Zinssatz für Neukunden von zuvor 2,40 Prozent deutlich auf 3,00 Prozent erhöht. Der Zinssatz gilt für eine Dauer von sechs Monaten und für einen Betrag von bis zu einer Million Euro. Beträge, die darüber hinausreichen, werden mit 0,6 Prozent verzinst. Dieser Satz gilt auch für Bestandskunden. Die Zinsen werden vierteljährlich zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. gut geschrieben, die Gutschrift erfolgt auf das Tagesgeldkonto. Beim Kauf von Wertpapieren für mindestens 1000 Euro oder der Anlage eines Sparplans mit mindestens 100 Euro Sparrate gilt der Neukunden-Satz sogar für zwölf Monate.

Hier geht es direkt zum Angebot der Consorsbank

Die Consorsbank gehört zur Großbank BNP Paribas und unterliegt damit der französischen Einlagensicherung Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), die gemäß der EU-Richtlinien pro Kunde Einlagen in einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Consorsbank freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB) und sichert so auch Einlagen, die über 100.000 Euro reichen, ab.

Auch interessant:



Plötzlich ist die BMW Bank da: Zinsen für Tagesgeld auf einen Schlag versechsfacht– so viele Zinsen gibt es

Comdirect erhöht die Zinsen für Tagesgeld kräftig – so viele Zinsen gibt es jetzt