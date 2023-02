Erst kürzlich hat die ING ihre Zinsen für das Tagesgeld verdoppelt, nun folgt die Consorsbank.



Die Consorsbank wird ab 8. März 2023 ihren Bestandskunden für das Tagesgeld doppelt so hohe Zinsen zahlen wie bisher. Die Direktbank erhöht ihren Zinssatz für das Tagesgeld von 0,30 Prozent auf dann 0,60 Prozent. Für Neukunden ändert sich nichts, sie erhalten bis zu einem Betrag von einer Million Euro 2,10 Prozent für einen Zeitraum von sechs Monaten. Die Zinsen werden vierteljährlich zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. gut geschrieben, die Gutschrift erfolgt auf das Tagesgeldkonto.

Die Consorsbank gehört zur Großbank BNP Paribas und unterliegt der französischen Einlagensicherung Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), die gemäß der EU-Richtlinien pro Kunde Einlagen in einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Consorsbank freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB) und sichert so auch Einlagen, die über 100000 Euro reichen, ab.



