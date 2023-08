Diese US-Firma hat einen Marktplatz für Immobiliendienstleister geschaffen, der hohes Gewinnpotenzial mitbringt. Nach dem Absturz gewinnt die Aktie an Fahrt. Wer Mut hat, wettet mit

Willkommen in der virtuellen Welt — dem digitalen Treffpunkt dieses besonderen Unternehmens. Mit einer virtuellen Insel will das 2016 gegründete Unternehmen Immobilienmakler rund um den Globus an sich binden. Die können in der Partnerschaft ihr Geschäft digitalisieren. Geht das Modell auf, verdienen Makler und Plattformbetreiber.

Das Unternehmen bietet in der realen Welt Immobilienmaklern einen breiten cloudbasierten Service an. Das reicht von Auflistung der Angebote auf entsprechenden Plattformen bis hin zur digitalen Unterstützung im Tagesgeschäft. Dabei werden das Immobilienmanagement, An- und Verkäufe, Vermietungen und Kundenanbindung digital abgedeckt. Anders als andere Maklerverbände greift der Konzern aber nicht in die Identität des Geschäfts des Einzelnen ein. Er bleibt weiter eigenständig und tritt auch nicht mit dem Logo der Plattform auf. Für die Dienstleistungen erhält das Unternehmen eine monatliche Gebühr. Zudem wird die Gruppe an jeder Immobilientransaktion des Maklers mit einem festen Prozentsatz beteiligt. Wobei die Beteiligungen weit unter den Prozentsätzen liegen, die andere Plattformen verlangen. Sie sind zudem nach oben gedeckelt. Der Makler ist also komplett digital, kann sich sogar ein Büro sparen, behält aber den Großteil seiner Provision.

Um welchen Hot Deal es sich handelt und wie hoch die Kurschancen aktuell sind: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft

Unterbewertete Dividendenperle

Nach der Erhöhung der Prognose fürs laufende Jahr sollte die Aktie des Energiekonzerns mittelfristig den Bewertungsabschlag zur Branche abbauen. Einziger Unsicherheitsfaktor bleibt die hohe Verschuldung (S.28)

Konsolidierung als Chance

Nach den Quartalszahlen hat die Aktie deutlich Federn lassen müssen. Ist der Aufwärtstrend nun zu Ende? Nein! Die Aktie ist günstig und bietet eine hohe Dividendenrendite (S.29)

United Internet flankiert Coup mit guten Zahlen

1 & 1-Kunden können künftig das 5G-Netz von Vodafone nutzen, wenn die eigenen Funkmasten den Standort nicht abdecken. Warum Anleger den Deal feiern und die Aktien viel Potenzial haben (S.30)

Neuer Gipfelsturm

Fast ein Vierteljahrhundert nach Erreichen eines superben Allzeithochs läuft der Nikkei 225 diese Marke langsam wieder an (S.38)

Günstiger Luxus

Der französische Luxuskonzern kauft zu und strukturiert sein Management um. Anleger können günstig auf einen Erfolg setzen (S.42)

Nur für kurze Zeit

Sichern Sie sich das Aktions-Abo von BÖRSE ONLINE und lesen Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin sind Sie bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Meinungsführern und Unternehmenslenkern. Worauf warten Sie noch?









Angebot sichern