Dividende, Verdoppler, Verdreifacher: Besondere Aktien für alle, die ihr Geld intelligent vermehren wollen - unabhängig von der US-Wahl







Das Wichtigste vorweg: Am 5. November ist Wahltag in den USA. Und das Gute an dieser Titelgeschichte: Der Ausgang der Wahl kann Ihnen egal sein.

Wir haben bewusst nicht auf Harris oder Trump-Aktien gesetzt, sondern für unsere Titelgeschichte „Die Besten der Welt“ ganz besondere Aktienkonstellationen gesucht, die unbeeinflusst von der Politik die größten Chancen aufweisen.



Wenn Aktien (...) seit zehn Jahren immer steigen, dann kann Ihnen die US-Wahl egal sein. Kaufen, halten, liegen lassen ist die Devise, und die zahlte sich bei manchen Aktien seit 2014 mit Kursgewinnen von 17 bis 22 Prozent aus. Bei Badger Meter liegt das Kurs plus über 20 Jahre gesehen sogar bei 3.000 Prozent.



Ähnlich lukrativ sind auch die von der Redaktion ausgewählten Dividendenwerte. Bei British American Tobacco, die aktuell auf eine Dividendenrendite von neun Prozent kommen, hätten Anleger allein nach 15 Jahren durch die Dividende ihren Einsatz wieder raus — und das sogar nach Steuern.



Eine aussichtsreiche Strategie

Spannend ist auch diese im Titel vorgestellte Strategie: Mit nur fünf Transaktionen im Jahr schlagen Sie mit den besten Momentum-Aktien den DAX um Längen — im Schnitt der vergangenen 20 Jahre sind Sie immer fünf Prozentpunkte besser. Die Strategie setzt auf Trendfolgen und profitiert vom systematischen Fehlverhalten der Masse der Anleger.

„Halber Preis, doppelte Chance“ ist das Motto bei unseren Aktien für 100 Prozent und mehr. Ob deutsche Nebenwerte oder der vielleicht spannendste Lithium-Explorer der Welt: Von diesen Aktien sollte man gleich mehrere kaufen, denn schon wenn einer der Titel durchstartet, katapultiert das die Performance des Gesamtdepots in die Höhe.



Lesen Sie also ganz besondere Aktienchancen jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE und nach Auszählung der Stimmen — versprochen — die große Wahlanalyse zu US-Wirtschaft und Börse!



Weitere Themen im Heft:

Viel zu günstig!

Noch zieht das Geschäft dieses Unternehmens mit Gabelstaplern und Lagertechnik nicht richtig an, das Ergebnis nach neun Monaten hat sich dennoch deutlich verbessert, die Aktie hat mehr als 40 Prozent Kurspotenzial (S.26)



Zwischen Rauch und Dampf

Gestiegene Zahlen bei Umsatz und Gewinn, die Erweiterung der Produktpalette sowie der Ausbruch auf ein neues Hoch sprechen für diesen Titel (S.38)



Kursrücksetzer nutzen!

Die Milliardenumsätze bei Schlankmachern versechsfachten sich bis 2030, zwei Riesen werden weiter dominieren. Wie Anleger investieren. (S.40)



Erfolgreiche Stockpicker

Das Management dieses Fonds ist mit seinem Stockpicking sehr erfolgreich und investiert auch mal in unpopuläre Unternehmen (S.48)



Königlich verdienen

Die Nummer 1 unter den Royalty- und Streaming-Gesellschaften weitet ihren regionalen Fokus aus und sichert sich neue Wachstumspotenziale. Die Erfolgsgeschichte dürfte sich fortsetzen (S.50)

