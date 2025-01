Nur mit den optimalen Lösungen können Anleger den Wert ihres Portfolios im neuen Jahr mit seinen unabsehbaren Überraschungen mehren. Raffinierte Depots, Fonds, ETFs und Zertifikate zur Steigerung Ihres Portfolios.



So allmählich ist es gut mit den Jahresausblicken, von denen oft nur Kursziele wie „DAX kann 22.000 Punkte erreichen“ in Erinnerung bleiben. Die DZ Bank hat auch eine etwas andere Vorausschau präsentiert. Diese konzentriert sich auf mögliche Überraschungen und sieht 2025 als ein Jahr voller Chancen, die alle mit „E“ beginnen, und voller Risiken, die mit „H“ starten. Die vier positiven unerwarteten Ereignisse sind:



Einigkeit: Die Mitglieder der EU ziehen überraschend an einem Strang.

Eifer bei Reformen: Die Bundesregierung geht zentrale Punkte an.

Einkaufstour: Die deutschen Verbraucher geben ihre Zurückhaltung auf.

Erfolgsrezept: China findet den Schlüssel zu massiver Konjunkturerholung.



Weniger erfreulich ist der Blick der Bank auf sechs mögliche böse Überraschungen, dafür mögen zwei Beispiele reichen, die dem Wortspiel folgend mit dem Buchstaben H beginnen: „Handelskonflikt mit globalem Ausmaß“ und „Haushaltsdefizite im Fokus — globaler Anker für die Finanzmärkte in Gefahr“.



Schon diese kurze Übersicht macht klar: Im neuen Jahr ist das Beste für Ihr Depot gerade gut genug. Deshalb steht auch auf dem €uro-Titelblatt: „Das Beste ist hier“. Und es beginnt mit einem Aktiendepot (genauer: neun Aktien plus Gold). Und dieses Depot steigt im Gesamtwert seit 2015 Jahr für Jahr, auch wenn manche Aktien und das Edelmetall im einen oder anderen Jahr mal Einbußen hinnehmen müssen. Die Rendite des Depots auf dieser Strecke: im Schnitt über 20 Prozent pro annum.



Eine ähnlich attraktive Kombination von Ertragschance und Risiko bieten Capped Bonuszertifikate. Eines dieser Papiere mit dem bekanntesten Basiswert der Welt, der US-Chipikone Nvidia, kann bis September einen Ertrag von 28 Prozent p. a. bringen, selbst wenn die Nvidia- Aktie um 35 Prozent fällt.



Apropos raffinierte Produkte: Ein neuer Welt-Aktien-ETF hat einen Weg gefunden, den Großteil der ihm zufließenden Dividenden steuerfrei zu vereinnahmen — Ausschüttungen von Konzernen aus den USA. Obwohl auf Dividenden von Unternehmen aus Europa oder Japan die auch bei anderen ETFs üblichen Steuern fällig werden, peilt der neue ETF einen dauerhaften Renditevorsprung an, der sich mit der Zeit bei solch einem Basisinvestment summiert.



Schließlich präsentieren wir das Beste vom Besten auch in einer gesonderten Strecke — die besten Fonds und ETFs der Welt, ermittelt in unserem besonders aufwendigen Fondstest, dem größten in Deutschland. Ebenso berichten wir, bei welchen Fondsplattformen und Brokern Sie die besten Produkte günstig erwerben können und welche Spielregeln Sie kennen sollten, um kein Geld zu verschenken.



Die ausführlichen Artikel dazu und raffinierte Depots, Fonds, ETFs und Zertifikate zur Steigerung Ihres Portfolios finden Sie in der neuen Ausgabe von €uro.

Weitere Themen im Heft:

Wo Musk und Milei die Säge ansetzen

Bürokratieabbau braucht Mut zu radikalen Einschnitten. Die USA und Argentinien machen Ernst. Viele Branchen werden profitieren. Deutschland aber zaudert einmal mehr (S.18)



Einmal Farbwechsel, bitte

Eine Gewinnwende kann eine starke Kursrally auslösen. €uro nahm die aussichtsreichsten Turnaround-Kandidaten für 2025 aus DAX und MDAX unter die Lupe (S.74)



Wettlauf im All

Satellitentechnik revolutioniert das militärische Potenzial. Europa braucht mehr Schutz im Weltraum. Seine Unternehmen bieten dafür innovative Lösungen (S.86)



Perlen der Alpenrepublik

Der Schweizer Aktienmarkt hat für Anleger einiges zu bieten: Seine Unternehmen an der Weltspitze überzeugen mit Stabilität, Wachstumsstärke und Innovationskraft (S.90)



Hochprozenter aus Essen

Die neue Sanha-Anleihe bietet einen Kupon von 8,75 Prozent. Der Bond eignet sich jedoch nur für sehr risikofreudige Investoren (S.104)

