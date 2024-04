Inflationsdaten bringen Unsicherheit in die Märkte. Mit der richtigen Strategie und den richtigen Aktien fahren Anleger auch in diesen Zeiten gut



In den USA fiel die Teuerungsrate im März höher aus, als von den Beobachtern erwartet wurde.

Das belastet aktuell nicht nur die Märkte, sondern schürt auch die Sorge, dass die Notenbank Fed die Zinsen langsamer senken könnte, als bislang angenommen. Jamie Dimon, Chef der US-Großbank JP Morgan, schreibt in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre gar von möglichen weiteren Erhöhungen des Leitzinses bis in Regionen von acht Prozent.

Anlegern stellt sich daher die Frage, wie sie sich am besten positionieren. Aktien verkaufen und wieder einsteigen, wenn die Kurse an der Börse niedrig sind? Ein Blick auf die Statistik zeigt eindeutig: Am Hoch verkaufen und beim Tief wieder einsteigen ist nicht nur schier unmöglich, es ist auch unter Performance-Gesichtspunkten nicht die beste Strategie.

Ebenfalls nicht auf ihren ersten Impuls verlassen sollten sich Anleger bei der Frage nach der richtigen Dividenden-Aktie. Eine hohe Dividendenrendite mag verlockend sein, doch über einen längeren Zeitraum kommt es auf eine andere Kennzahl an: das Dividendenwachstum.

Apropos Wachstum: Im vergangenen Jahr konnte eine europäische Branche, die fast schon traditionell ihrem US-Pendant hinterherhinkt, in einigen Bereichen stärker zulegen als die Amerikaner. Welche es ist, welche Unternehmen ein besonders hohes Dividendenwachstum versprechen und mit welcher Strategie die Anleger auch in unsicheren Zeiten gut fahren, das lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Dämpfer für die Zinseuphorie

Die Teuerung in den USA zieht wieder an, die Aktienmärkte fallen. Die Hoffnung der Investoren ruht jetzt auf der EZB, aber JP-Morgan-Chef Jamie Dimon sieht schwarz (S.6)



Rheinmetall unter Feuer

Überraschend verlor dieser DAX-Überflieger zweistellig, Anleger nahmen Gewinne mit. Eine Studie von Goldman Sachs bremst die Euphorie im Sektor (S.8)



Am Stau vorbei auf die Überholspur

Gegen den allgemeinen Markttrend avancieren Elektroautos bei diesem Autobauer zum Wachstumstreiber (S.12)



Wachstum dringend gesucht

Die Aktie des iPhone-Konzerns schwächelt. Investoren warten beim Techriesen auf überzeugende Wachstumsimpulse (S.16)



Haarige Aussichten

Ein Leben ohne tierischen Begleiter ist für viele unvorstellbar. Insbesondere der Trend, den Vierbeiner als Menschen zu sehen – und zu behandeln – lässt die Branche auf solides Wachstum hoffen (S.42)

