Das Schaffen von Shareholder-Value durch den Rückkauf eigener Aktien wird zunehmend beliebter. Inzwischen sind Buybacks zu einem Treiber der Aktienmärkte geworden



Trotz allenfalls mäßigen Ergebnissen legte die Apple-Aktie am Freitag vergangener Woche nach der Vorstellung der Quartalszahlen deutlich zu. Das hatte zwei Gründe: Zum einen hatte der Markt mit schlechteren Zahlen gerechnet, zum anderen kündigte Apple-CEO Tim Cook im Zuge der Ergebnispräsentation nichts weniger als das größte Aktienrückkaufprogramm in der Geschichte an. Satte 110 Milliarden Dollar will der iPhone-Konzern investieren, um eigene Anteile zu erwerben.



Cook ist damit in guter Gesellschaft. Schon seit einigen Jahren entwickeln sich die sogenannten Stock-Buyback-Programme zu immer beliebteren Werkzeugen, mit denen die Firmenlenker versuchen, Wert für die Anleger (englisch: Shareholder-Value) zu heben.



Nach dem Boom 2021 und 2022 war zwar im vergangenen Jahr ein Abflauen beim weltweiten für Rückkäufe investierten Volumen zu beobachten. Dies bedeutet jedoch keine Trendwende, sondern lag in erster Linie in den geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten begründet. Für das laufende Jahr erwarten die Analysten von Goldman Sachs bereits wieder Buybacks in der Nähe des 2021er- Niveaus, 2025 soll dann die Schallmauer von einer Billion Dollar geknackt werden.



