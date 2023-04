Die Hochsaison der Ausschüttungen läuft an. Mit nur zwölf Aktien kassieren Sie sogar Monat für Monat eine attraktive Dividende.

Nie haben Deutschlands Top-Konzerne mehr Geld hereingeholt: Knapp 171 Milliarden Euro blieben 2022 im operativen Geschäft der DAX-Mitglieder hängen. Ganz vorne die Autokonzerne Volkswagen und Merce­des­-Benz Group mit jeweils mehr als 20 Milliarden. Dahinter folgen Deutsche Telekom und Allianz mit rund 15 Milli­arden. „Den meisten DAX-Unterneh­men gelang es, hohe Kosten bei Perso­nal, Beschaffung und Energie an ihre Kunden weiterzugeben. Einige Unter­nehmen profitieren zudem von einem komfortablen Auftragspolster aus Pan­demiezeiten“, kommentiert die Unter­nehmensberatung EY die Bilanzen.

Anleger profitieren von einer guten Geschäftsentwicklung über die Kurs­entwicklung der Aktien. Der andere Weg ist die Dividende. Die meisten Un­ternehmen schütten einen Teil ihres Ge­winns als Geldüberweisung aus. Allein aus dem DAX wird es in diesem Jahr mehr als 52 Milliarden Euro geben. Wer in die richtigen Papiere investiert, legt also eine Art Geldpipeline von seinem Depot zum Bankkonto. Im Idealfall fließt jedes Jahr ein bisschen mehr. Deutsche Unternehmen zahlen in der Regel am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung. Die gesamte Summe wird auf einen Schlag überwie­sen. In den USA wird die Dividende meist über vier Quartale gestreckt. In Großbritannien beliebt ist die Variante mit zwei Terminen.

Aus Sicht der Unternehmen bringen Teilzahlungen größere Flexibilität. Auch für Aktionäre kann dieser Rhyth­mus praktisch sein: Eine große Einmal­zahlung verleitet dazu, das Geld schnell auszugeben. Kleinere Zahlungen ver­teilt über das Jahr decken sich besser mit dem alltäglichen Bedarf. Genau ge­nommen ist es natürlich egal, in wel­chem Rhythmus das Geld hereinrollt. Hauptsache, ein Unternehmen liefert zuverlässig. Wer aber über die Dividende einen Teil seines Lebensunter­halts finanzieren will, kann über die Feinjustierung seines Depots die Ein­gänge an seine persönliche Finanzpla­nung anpassen.

€uro am Sonntag hat ein Depot mit zwölf internationalen Aktien aus ver­schiedenen Branchen erstellt, mit dem ein Anleger jeden Monat mindestens zwei Zahlungen erhält. Die durch­schnittliche Dividendenrendite der Titel liegt bei etwas mehr als fünf Pro­zent. Wer also einen Betrag von 400 000 Euro investiert, würde auf eine jähr­liche Ausschüttung von rund 21 000 Euro kommen.

