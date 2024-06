Die gekonnte Kombination der richtigen Titel bringt Anlegern nicht nur Sicherheit, sondern auch noch hohe Gewinne



"Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld“, sagte einmal der verstorbene Altmeister André Kostolany. „Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld.“ Grundsätzlich hat er natürlich recht. Grundsätzlich. Aber die Frage, ob es auch zu dieser Regel Ausnahmen gibt, ließ die Redaktion von BÖRSE ONLINE nicht los. Die Aufgabe lautete: Finde zehn Aktien, die sich in ihrer Diversifikation so gut ergänzen, dass das Depot aus diesen zehn Aktien auch in Krisenzeiten jedes Jahr mit einem Plus abschließt.



Vorweg: Wir haben zehn Aktien gefunden — und es ist im Prinzip auch ganz logisch, dass sie in der Rückschau jede Krise überstanden haben. Im schwierigen Börsenjahr 2018, als der S&P 500 um sieben Prozent und der DAX um fast 20 Prozent verloren haben, legte unser Depot um 15 Prozent zu. Das Corona-Jahr 2020, das die Börsen weltweit durchschüttelte, beendete unser Depot mit einem Gewinn von 18 Prozent. Und selbst im Jahr 2022, im Jahr des Kriegsbeginns in der Ukraine, als der S&P 500 Index fast 15 Prozent und der DAX sogar 20 Prozent verlor, lag unser Depot mit sieben Prozent im Plus.



Wie setzt sich das Depot zusammen und wie sieht nun die Performance des Depots im Detail aus?

Soviel sei verraten: Das Depot lag immer besser als der S&P 500. Lesen Sie den ausführlichen Artikel mit allen Hintergrundinformationen und anschaulichen Grafiken in unserer Titelstory der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Weitere Themen im Heft:

Zwei Joker für die Aktie

Nach einem miesen Jahr 2023 setzt sich die Misere auch im ersten Quartal fort, zumindest auf den ersten Blick. Und auf den zweiten? Die Talsohle ist durchschritten (S.24)



Gewinn kann sich versechsfachen

Die Aktie des Herstellers von Audioboxen für Kinder ist endlich angesprungen. Auch operativ läuft das Geschäft gut, vor allem in den USA steckt viel Wachstumsfantasie. Der Small Cap könnte weiter steigen (S.26)



Anleger sollten jetzt zugreifen

Dieser Anlagenbauer profitiert von höheren Standards in der Lebensmittelindustrie. Eine gelungene Restrukturierung, die starke Marktstellung und eine günstige Bewertung geben Rückenwind (S.28)



Rendite aus den Regalen

Konsumgüterhersteller profitieren von Inflation und Zinswende. Viele dieser Unternehmen sind legendäre Dividendenwerte. Welche Titel jetzt besonderes Potenzial haben (S.32)



Frankreich vor der Wahl

Die jüngsten Umfragen sehen die rechte Partei Rassemblement National bei den Parlamentswahlen weit vorne. Was das für die Börse bedeutet (S.42)



