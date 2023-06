Der DAX hat jüngst ein Rekordhoch erreicht, auch der breite deutsche Markt strebt trotz Konjunktursorgen nach oben. €uro am Sonntag hat nach sechs Ansätzen aussichtsreiche Aktien identifiziert

An der Börse kann es schnell gehen. Seit September ist der DAX um ein Drittel gestiegen. Top-Performer Siemens Energy hat seinen Wert sogar verdoppelt, zwölf weitere Indexmitglieder sind um mehr als 50 Prozent gestiegen. Gerade erst kletterte der Index erstmals in seiner Geschichte über 16 400 Punkte.

Die Euphorie an den Aktienmärkten fällt in eine für die Wirtschaft und viele Menschen schwierige Zeit. Das Ifo-Institut kalkuliert in seiner neuesten Prognose, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Die deutsche Wirtschaft arbeite sich nur ganz langsam aus der Rezession heraus, konstatieren die Ifo-Experten.

Die Aktienmärkte verhalten sich nur auf den ersten Blick unlogisch. Börsianer interessieren sich bestenfalls am Rande für die Gegenwart. Kurstreiber ist die Erwartung an die Zukunft. Und die dürfte besser sein als die Gegenwart. Die Inflation ist zwar noch immer hoch, geht aber zurück. Das Ifo-Institut rechnet für das laufende Jahr mit einer Teuerungsrate von noch mal 5,8 Prozent, 2024 dann mit 2,1 Prozent. Das nimmt den Druck von den Notenbanken, durch Zinsanhebungen gegenzusteuern.

Die Unternehmen halten sich derweil auch in dieser Krise bemerkenswert gut. Viele können die stark gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Logistik und Arbeit an die Kunden weiterreichen. So stieg der Umsatz der DAX-Konzerne im ersten Quartal nach Berechnung der Unternehmensberatung EY um mehr als acht Prozent. Der operative Gewinn schrumpfte zwar um sieben Prozent, das aber im Vergleich zu dem sehr starken Vorjahr.

Deutsche Aktien sind moderat bewertet

Entsprechend ist das Bewertungsniveau moderat, wie ein Blick in die Datenbank des Finanzdienstes Bloomberg zeigt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des DAX liegt auf Basis der für die kommenden zwölf Monate von Analysten erwarteten Unternehmensgewinne bei elf und damit rund 15 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das sollte den Kursen Halt geben, ist aber natürlich keine Garantie für eine Fortsetzung der Rally.

Wo bieten sich am deutschen Aktienmarkt die besten Chancen? Die Redaktion hat den HDAX, also die 100 Mitglieder aus DAX und dem Nebenwerteindex MDAX, nach sechs verschiedenen Kategorien unter die Lupe genommen. Im Kern steht dabei jeweils eine Kennziffer, etwa Dividendenrendite, Gewinnwachstum oder auch Momentum.

Für die finale Auswahl der Aktien haben wir aber stets auch das Gesamtbild der Unternehmen berücksichtigt. Herausgekommen sind 18 Aktienideen für Anleger mit unterschiedlichen Prioritäten.

Um welche 18 deutschen Aktien es sich handelt, lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Schub der Zeitenwende

Westliche Industriestaaten wollen ihre Armeen auf Vordermann bringen, um sich vor einer Aggression wie in der Ukraine zu schützen. Zugleich bestellen Fluglinien Jets wie lange nicht. Die Branche steht vor einem Boom (S.22)

Das Turnaround-Team

Investoren nehmen die Börse in Istanbul ins Visier. Sie hoffen auf die Rückkehr zu einer vernünftigen Geldpolitik. Das würde die Risiken erheblich reduzieren (S.24)

Zögerlich in die Zukunft

KI beschleunigt den Trend, der sich in überraschenden Nischen entwickelt. Vor allem Zulieferer von Sensorik, Chips und Software profitieren (S.26)

Sorglos große Wünsche erfüllen

Onlinekredite sind bei passender Bonität schnell und einfach zu bekommen. Doch auch hier gilt: Die Angebote unterscheiden sich stark. Wir haben genau hingeschaut (S.36)

Es brodelt im Beutel

Nach starkem Boom in der Corona-Pandemie senkte dieser Labor- und Biopharma-Ausrüster seine Jahresprognose und enttäuschte Aktionäre. Die Aktie stürzte spektakulär ab. Wie Anleger jetzt handeln (S.46)

Alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse. Pünktlich zum Wochenende

Sicher kennen Sie das: Eine turbulente Woche erlaubt es Ihnen kaum, sich intensiv mit Investmententscheidungen auseinanderzusetzen. Das Wochenende ist meist zu kurz, um alle Recherchen nachzuholen. Und schon ist wieder Montag …

Unsere Lösung: Lesen Sie €uro am Sonntag im Probeabo und sparen Sie 50 Prozent. Steigen Sie jetzt ein und lesen Sie 4 digitale Ausgaben für nur 8,98 € statt 17,96 €.

Jetzt Angebot sichern