ETFs sind kostengünstig, transparent und überzeugen mit maximaler Streuung – haben aber auch den Ruf, ziemlich langweilig zu sein. Finanzjournalist Sinan Krieger („BÖRSE ONLINE“) beweist mit seinem brandneuen Buch das Gegenteil.

Denn das Schöne an ETFs ist: Jeder kann sie für seine Geldanlage nutzen. Ganz egal, ob Sie sich eher aktiv um Ihr Vermögen kümmern möchten oder an einem passiven monatlichen Einkommen interessiert sind – ETFs sind der Schlüssel zum Erfolg. Das weiß auch Sinan Krieger, der als Finanzredakteur seit Jahren an der Börse aktiv ist. Zudem weiß er: Strategien für den Börsenerfolg mit Exchange Traded Funds gibt es viele. Die wertvollsten davon stellt er in seinem Buch „Die besten ETF-Strategien der Welt“, erschienen im Börsenbuchverlag, vor.

Das lesen Sie in „Die besten ETF-Strategien der Welt“:

- Von simpel bis komplex: 17 erprobte Strategien für Ihren Erfolg mit ETFs

- Sharpe Ratio und Sortino Ratio: So messen Sie das Rendite-Risiko-Verhältnis

- Das Jeden-Monat-Dividende-Depot: Mit 3 Dividenden-ETFs zum passiven Einkommen

- Das Allwetter-Depot von Ray Dalio: Aktienähnliche Rendite bei minimalem Risiko

- Timing mit der 200-Tage-Linie: Kapital verdoppeln, wenn andere leiden

