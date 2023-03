Selten war die Finanzwelt derart gespalten wie jetzt. Es ist definitiv keine Zeit für Experimente, sondern für Substanz. BÖRSE ONLINE hat das globale Aktienuniversum durchsucht und zeigt Ihnen die 25 sichersten Aktien der Welt

Zum Jahresstart waren es die Bullen, die dominierten. Jetzt sind die Bären zurück. Die Meinungen über den weiteren Verlauf des Börsenjahres gehen so weit auseinander wie zuletzt 2008. Unzählige Indikatoren sprechen dafür, dass es jetzt noch mal richtig runtergehen könnte, genauso viele Indikatoren unterstützen die Bullenmarktthese. Kurzum: Was ist jetzt gefragt? Substanz! BÖRSE ONLINE hat den S&P 500, Nikkei 225, Stoxx Europe 600 und die DAX-Familie anhand von sechs Kriterien nach den sichersten Aktien durchsucht.

Das Ergebnis: 25 Unternehmen, die seit 2000 bewiesen haben, selbst in den größten Krisenzeiten zu bestehen, und dabei keinerlei Renditepotenzial einbüßen. Wichtig: In allen sechs Kriterien wie KGV-Durchschnitt, Anzahl Tage mit Verlust, Sortino-Ratio, Anzahl Gewinnmonate, maximaler Drawdown und Gewinnwachstum mussten Mindestanforderungen erfüllt werden. Für besondere Leistungen in einer bestimmten Kategorie hat BÖRSE ONLINE die Siegeraktien mit speziellen Abzeichen ausgezeichnet.

Die 25 sichersten Aktien der Welt

Die 25 sichersten Aktien der Welt erfüllen nicht nur ein Sicherheitskriterium, sondern können in einigen Bereichen ihren Ausnahmestatus rechtfertigen. Deswegen sollten sie für die Zukunft gut gerüstet sein. In der Tabelle im neuen Heft haben wir die Werte aufgelistet. Auf den Folgeseiten stellen wir alle Unternehmen vor.

