Nach zwölf Jahren Stillstand wachsen die Unternehmensgewinne in Europa wieder. Viele Aktien sind günstig zu haben und bieten langfristig erhebliches Potenzial





Mehr als die Hälfte ihres Umsatzes erwirtschaften europäische Unternehmen auf fernen Kontinenten. Nach Berechnung der Investmentbank Morgan Stanley kamen im vergangenen Jahr 21 Prozent des Umsatzes aus Nordamerika, 31 Prozent aus den Schwellenländern. Ein wichtiger Einflussfaktor sind die stark gestiegenen Rohstoffpreise. Für große Teile der Wirtschaft und Verbraucher ist das eine Last, für einige Firmen aus der Ölindustrie und für Bergbaukonzerne dagegen ein Geschenk. So wird Shell nach Hochrechnungen von Analysten im Gesamtjahr 28 Milliarden Euro Nettogewinn erwirtschaften. Das wäre der Höchstwert in Europa. Das Unternehmen nutzt die außergewöhnlich hohen Ölpreise für Dividendensteigerungen. Aktienrückkäufe und Schuldenabbau sollen zugleich die Basis für künftige Dividendenzahlungen stärken. Mit Totalenergies und BP werden zwei weitere Ölkonzerne in der Spitzengruppe erwartet.

Auch ein weiterer Sektor spielt eine herausragende Rolle: Luxusgüter. Die wichtigsten Unternehmen der Branche kommen aus Europa. Angeführt vom französischen Markenkonglomerat LVMH profitieren sie vom wachsenden Wohlstand in der Welt und damit einer vor allem in den Schwellenländern steigenden Zahl potenzieller Kunden. Dank internationaler Ausrichtung können Anleger bei Luxusgüterkonzernen wie LVMH auch in schwierigen Konjunkturphasen Wachstum erwarten. Weitere Gewinner-Aktien aus Europa stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag vor.

