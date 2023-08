Mehr als 40 Prozent hat der technologielastige Nasdaq Index in diesem Jahr schon zugelegt. Zeit, um auf die Suche nach neuen Favoriten zu gehen. BÖRSE ONLINE suchte vier Toptrends und die dazugehörigen Titel, mit denen Anleger jetzt profitieren

"Higher for longer“ hat die Märkte nicht geschockt. Zwar wies Fed-Chef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid am vergangenen Mittwoch darauf hin, dass die US-Notenbank die Zinspolitik so lange restriktiv gestalten wird, bis sie davon überzeugt ist, dass die Inflation dauerhaft auf das angestrebte Ziel zusteuert. Die Technologiebörse Nasdaq legte aber bereits am darauffolgenden Tag wieder zu.

Bleibt die Frage: jetzt weiter auf Microsoft, Nvidia und Co setzen? Oder besser nach Alternativen suchen, die noch nicht so heiß gelaufen sind? BÖRSE ONLINE hat sich für Sie auf die Suche gemacht und stellt vielversprechende Alternativen vor.

Vier Bereiche haben wir dabei unter die Lupe genommen: das Comeback der alten Garde wie IBM, Autodesk oder HP Enterprise, die neuen Halbleiterstars sowie Cloud- und Cybersecurity-Favoriten.

Das werden die neuen Microsofts und Nvidias

Bleibt die Cybersicherheit. Kaum ein Thema beschäftigt Unternehmen derzeit so stark wie die Sicherheit ihrer IT-Systeme. Laut einer Studie von Astute Analytica könnte der globale Markt für Cybersicherheit zwischen 2021 und 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,4 Prozent auf ein Volumen von 346 Milliarden Dollar ansteigen. Marktführer wie Palantir, Docusign oder Crowdstrike erwartet ein sicheres Geschäft.

Es muss also nicht immer nur Microsoft und Nvidia sein. Lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, welche Aktie von den stärksten Tech-Trends profitieren.

Alte Stars mit tiefen Kursen

An IBM und HP ging noch vor der Jahrtausendwende im Tech-Sektor kein Weg vorbei. Beide Firmen haben dann aber im Vergleich zu den Herausforderern an Boden verloren. Nun haben sich die Firmen organisatorisch neu aufgestellt, zeigen auch beim Vertrieb ihre Muskeln. Technologisch sind sie sowieso noch vorne dabei, bestimmen die Trends mit. So etwa IBM. Big Blue verfügt mit Watson X über eine Konkurrenz zu ChatGPT. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie Fahrt aufnimmt.

Weitere Themen im Heft:

Bald wieder profitabel

Der Windturbinenhersteller ist auf einem guten Kurs. Gelingt nachhaltig der Sprung zurück in die Gewinnzone, dürfte die Aktie deutlich Luft nach oben haben (S.28)

Von Top zu Flop und zurück

Der Intralogistikkonzern rechnet mit einem besseren Jahresergebnis als bisher. Dazu sollte auch ein Bereich beitragen, der bisher für reichlich Probleme gesorgt hat – Supply Chain Solutions (S.30)

Biotech mit Bodenbildung

Schwer abgestraft wurde die Biotech-Branche nach den Boomjahren der Corona-Zeit. Die Aktienkurse vieler Unternehmen gingen auf Talfahrt. Jetzt könnte ein Boden erreicht sein. Bei welchen deutschen Unternehmen Anleger jetzt genauer hinschauen sollten (S.34)

Gewinne mit Do it yourself

Alles aus einer Hand rund um das Thema Umzug bietet die US-Firma U-Haul. Mit viel Potenzial für weiteres Wachstum (S.38)

Turnaround-Wette in Pink

Die Barbie-Manie greift um sich. Der Kinoerfolg könnte dem kriselnden US-Spielzeughersteller dank zahlloser Kooperationen Lizenzeinnahmen in ungeahnter Höhe bescheren (S.40)

